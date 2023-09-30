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NBA／完成芬蘭義務兵役 馬卡南離營專心備戰新賽季

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
馬卡南服完兵役。 美聯社
馬卡南服完兵役。 美聯社

帶領芬蘭出征男籃世界盃並不是爵士前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）今年夏天為祖國所做的唯一事情。

26歲的馬卡南今天在IG上放著一張自己穿迷彩服準備離營的照片，並寫道自己已經服完芬蘭的夏季義務兵役。

根據芬蘭憲法規定，成年男性必須要在30歲之前服兵役，役期6到12個月。馬卡南在今年4月就決定向軍中報到，還秀了自己剃小平頭的照片。「如果我們今年沒打進季後賽，那麼就是做這件事情的最好時機。而不是繼續推遲，然後在不得不在一個不適合的時間去當兵。」

雖然很多人對於義務當兵都拒之千里，但馬卡南並不打算逃避。「這是強制性的，在芬蘭就必須這樣做，但我們也為此感到自豪，我認為這將樹立一個榜樣，同時我也有信心能以一種不會影響下個賽季準備的方式，去完成自己的義務。」

加盟爵士的第一個賽季，馬卡南就打出生涯最佳表現，場均攻下25.9分8.6籃板，並且首次入選明星賽。而在世界盃征途中，儘管芬蘭最終只取得第21名，但馬卡南仍舊有平均24.8分8籃板的貢獻。

值得一提的是，在面對俄羅斯的威脅下，芬蘭選擇放棄長年以來的中立立場，今年正式加入北約。

馬卡南服完義務役。 截自IG
馬卡南服完義務役。 截自IG

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