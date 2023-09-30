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NBA／暫時脫離交易風暴 赫洛笑談：想要里拉德公鹿球衣

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
赫洛先前應邀去密爾瓦基釀酒人主場開球。 路透社
赫洛先前應邀去密爾瓦基釀酒人主場開球。 路透社

今年夏天就在里拉德（Damian Lillard）拋出賣我震撼彈後，最佳第六人赫洛（Tyler Herro）就一直被捲進交易流言之中，飽受離隊與否的不安定感。

不過隨著拓荒者與公鹿、太陽完成三方交易之後，這場牽動全聯盟的賣我風波總算塵埃落定，放下心中一塊大石的赫洛也開玩笑表示，自己想要一件里拉德的公鹿球衣。

「說真的，身為一個在密爾瓦基長大的小孩，我會想辦法弄一件里拉德的球衣。」赫洛在社群媒體上寫道。此外，他也自嘲地說：「直到明年夏天休賽季都是安全的。」意指自己應該不會再被交易流言纏身了。

不過有媒體也提出，赫洛肯定無法高枕無憂，因為拓荒者打算兜售哈勒戴（Jrue Holiday），而熱火傳出也是有意追逐的球隊之一；身為陣中最有可能擺上交易平台的「商品」，赫洛恐怕又要進入交易傳聞之中。

里拉德加盟公鹿後將繼續穿上0號戰袍，至於原本穿0號的公鹿小將比徹姆（MarJon Beauchamp），則會改穿3號球衣。

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