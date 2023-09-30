NBA／歐尼爾現身亞運女籃比賽 姚明贈吉祥物玩偶作紀念

近日前往中國出席活動的傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal），預計從9月26日待到10月2日。而在昨天晚上中國女籃與印尼的比賽中，從上海來到杭州的歐尼爾突然現身球館內，讓球迷可說是驚呼不已，歐尼爾也用抱拳禮向現場球迷打招呼。

當然來到球場，歐尼爾也不忘和老朋友、也是中國籃協主席姚明相見歡，兩人見面後擁抱寒暄一番，姚明還送給了大歐本屆亞運吉祥物的玩偶作為紀念。而在被媒體問到對於中國女籃球員的印象時，歐尼爾也提到了在WNBA征戰的韓旭，稱讚她表現非常出色。

歐尼爾現身亞運女籃比賽。截自微博

除了現場觀看亞運籃球比賽外，歐尼爾還和藝人劉畊宏進行了一檔直播節目，兩人趣味互動，不僅伴隨著周杰倫的《霍元甲》音樂大跳健身操，也談論了對於籃球運動的熱愛。適逢中秋節，歐尼爾透露自己吃過月餅和餃子等食物，在直播中還秀了幾句中文，充分展現親和力。

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