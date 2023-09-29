NBA／湖人主帥欽定羅素、里夫斯扛先發 文森替補上陣

湖人主帥漢姆（Darvin Ham）通常不願輕易透露任何日常的陣容安排，不過在今天媒體採訪中，他宣佈了兩位今夏續約的後衛羅素（D'Angelo Russell）和里夫斯（Austin Reaves）將會搭檔先發。

休賽季期間湖人引進了季後賽表現優異的文森（Gabe Vincent），進一步補強後場戰力，不過就先發角色來說，顯然哈姆還是非常信任羅素。

「他依然是我們的先發控衛，」漢姆說，「他在夏天一直和我們保持聯繫。我也看了他的訓練情況和他在外面打的比賽，他很樂於發號施令，一直鼓勵其他人；除此之外，他也和詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）合練過幾次。」

另一方面，對於今夏代表美國隊出征世界盃的里夫斯，總管佩林卡（Rob Pelinka）也讚嘆他擁有獨特的「曼巴基因」，期勉他在新賽季持續突破。「他在每一場比賽都展現出競爭意識，不在意個人榮譽，只關心球隊是否贏得勝利。」佩林卡說。

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