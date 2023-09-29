NBA／湖人主帥欽定羅素、里夫斯扛先發 文森替補上陣
湖人主帥漢姆（Darvin Ham）通常不願輕易透露任何日常的陣容安排，不過在今天媒體採訪中，他宣佈了兩位今夏續約的後衛羅素（D'Angelo Russell）和里夫斯（Austin Reaves）將會搭檔先發。
休賽季期間湖人引進了季後賽表現優異的文森（Gabe Vincent），進一步補強後場戰力，不過就先發角色來說，顯然哈姆還是非常信任羅素。
「他依然是我們的先發控衛，」漢姆說，「他在夏天一直和我們保持聯繫。我也看了他的訓練情況和他在外面打的比賽，他很樂於發號施令，一直鼓勵其他人；除此之外，他也和詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）合練過幾次。」
另一方面，對於今夏代表美國隊出征世界盃的里夫斯，總管佩林卡（Rob Pelinka）也讚嘆他擁有獨特的「曼巴基因」，期勉他在新賽季持續突破。「他在每一場比賽都展現出競爭意識，不在意個人榮譽，只關心球隊是否贏得勝利。」佩林卡說。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 圍棋金牌國小長這樣！「許仙」許皓鋐每天通勤花10小時學棋
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 網球男雙摘金！5金4銀9銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 神祕北韓、「新台灣人」阿提諾出賽 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 林立開轟！ 中華隊熱身賽大勝中國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言