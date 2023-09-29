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NBA／勇士重返顛峰關鍵非保羅？高層點名這兩位悍將

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
維金斯(左)和小裴頓。 路透社
維金斯(左)和小裴頓。 路透社

勇士在今年休賽季引進「控球之神」保羅（Chris Paul），被視為重振雄風的一大變動，不過《NBC Sports》報導卻指出，兩大防守悍將維金斯（Andrew Wiggins）和小裴頓（Gary Payton II）才是勇士能否更上層樓的關鍵。

「我們有信心，」總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）說，「他們今年夏天度過一段很棒的時光，身體和健康狀態都保持得很好。」主帥柯爾（Steve Kerr）也不諱言，維金斯和小裴頓對於勇士的重要性。

柯爾會這樣想，關鍵就是在防守。「去年開季之初我們的防守不夠好，這就是為什麼我們在客場之旅是0勝5敗的成績。我們必須確保我們從開季就能保持防守水平，如此一來我們就能在主客場都取得勝利。」

維金斯和小裴頓在2021-22年奪冠賽季中的防守效率為100.0，到了季後賽更提升到95.6。即使小裴頓沒有太多控球能力，外線和進攻端表現也難有優勢，但他在攻守兩端是能帶給球隊巨大能量。

而維金斯在奪冠之路打響名號後，上季防守有些微退步，不過場均1.2次抄截和5籃板還是有其水準，加上他繳出投籃命中率47.3%、三分命中率39.6%，有效命中率也達到55.7%，仍是陣中最重要的攻防核心之一。唯一要注意的是，以往都保持絕佳出勤率的維金斯，受制傷病和個人因素，僅僅打了37場比賽。

柯爾坦言，如果能夠保持健康狀態，搭配小裴頓的回歸，勇士將有機會找回過去聯盟頂尖防守勁旅的優勢。

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