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NBA／不滿湖人背靠背賽程太多 佩林卡：聯盟可考慮取消
根據聯盟公佈的新賽季賽程，湖人將會有2次客場6連戰的比賽，還有多達15個「背靠背」比賽，比上季還多了3個。這樣的安排也讓球團感到有些不滿，總管佩林卡（Rob Pelinka）更直言，既然聯盟都推出輪休新政策，不如乾脆取消「背靠背」比賽。
「我們已經向NBA競賽委員會提案討論一件事情，那就是能否徹底取消背靠背比賽，這可以解決球員休息不足的問題。沒有背靠背，很多球員就不需要輪休，如此一來球迷的利益也不會受到損害。」佩林卡說。
湖人在今年休賽季大肆補強，建構出一套年輕具潛力又有厚實深度的堅強陣容，要應付密集賽程相對於其他球隊，兵多將廣的湖人似乎可以佔據不少優勢。
不過總教練漢姆（Darvin Ham）透露，考量到年齡和賽程，他將會持續尋找辦法為詹姆斯（LeBron James）減輕負擔。「我們會深度去管理詹姆斯的上場時間，每個月都會制定計畫，做出適當的安排。」漢姆說。
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