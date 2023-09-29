NBA／時隔25年！勇士預定舉辦2025年明星賽
根據媒體透露，NBA計畫2025年要在勇士主場大通中心舉辦明星賽，這將是勇士隊史第2次舉辦明星賽，前一次是在2000年。
當時明星賽舉辦的地點在奧克蘭競技場，後改名為甲骨文球館；隨著勇士已經搬遷到舊金山的大通中心，這是舊金山當地首度舉行明星賽，也是2018年湖人和快艇合辦明星賽後，再次於加州舉辦此盛會。
2000年的明星賽最受矚目的莫過於「加拿大航空」卡特（Vince Carter）在灌籃大賽震撼全球的完美演出；而在明星賽現場，該年西區明星隊以137比126擊敗東區明星隊，兩大超級長人歐尼爾（Shaquille O'Neal）和鄧肯（Tim Duncan）一同獲選MVP。
近年來，明星週和明星賽的影響力和號召力明顯下滑，儘管聯盟屢屢祭出改革，仍難以挽回球迷的熱情，不過能夠舉辦明星賽的城市，預計還是可以帶進龐大的商業收益。特別是等到2025年，「浪花兄弟」分別滿37歲、35歲，能在自家球迷面前享受明星賽鎂光燈，勢必也是全球勇士迷期待的畫面。
也因此，就有媒體開玩笑地說，在得知勇士即將舉辦明星賽，老闆拉卡柏（Joe Lacob）已經準備開香檳慶祝了。
另外一提的是，2024年明星賽將在溜馬主場印第安納波利斯舉行。
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 網球男雙摘金！5金4銀7銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 神祕北韓、「新台灣人」阿提諾出賽 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 林立開轟！ 中華隊熱身賽大勝中國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
▪ 李智凱衛冕鞍馬金牌 原來還有機會更高分？
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言