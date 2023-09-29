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NBA／每天6點練球備戰 湖人總管：詹姆斯就像個新秀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
邁向生涯第21個賽季的詹姆斯，依然積極訓練維持巔峰狀態。 路透社
邁向生涯第21個賽季的詹姆斯，依然積極訓練維持巔峰狀態。 路透社

湖人在今年休賽季完成數筆重要續約與自由市場補強後，將以更完整的陣容迎接新賽季，而湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在今天受訪時就表示，球隊一哥詹姆斯（LeBron James）已經像個新秀一樣準備迎接生涯第21個賽季。

湖人在今年休賽季陣容大翻新，除了與戴維斯（Anthony Davis）、羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）、八村壘與范德比爾特（Jarred Vanderbilt）續約外，還簽下文森（Gabe Vincent）、伍德（Christian Wood）、瑞迪許（Cam Reddish）、海斯（Jaxson Hayes）、普林斯（Taurean Prince）等好手，大幅補強陣容。

不過身為湖人的核心，將在年底滿39歲的詹姆斯的身體狀況，依舊是湖人球迷最擔心的，但湖人總教練漢姆（Darvin Ham）在今天受訪時就說：「詹姆斯在照顧自己這方面做得很好，那些圍繞在他身邊的團隊都已經就位，他們將會協助他。」

詹姆斯在披上湖人戰袍後場上數據並未有太多下滑狀況，但過去5個賽季他卻因傷缺席了111場比賽，與生涯前15年只缺席71場相比相差甚遠。

但湖人總管佩林卡就表示，詹姆斯已經像一個新秀一樣在準備個人的第21個賽季，「他一直在早上6點就進行訓練，這個休賽季裡他跟我們其他球員一樣在這棟大樓待了很長時間，重訓室也能看到他的身影，他在他生涯所效力的每一支球隊中，都保持著這樣的基調。」

儘管聯盟新推出的輪休政策，詹姆斯可望因為年紀而不需要受到限制，但漢姆也強調已經準備為詹姆斯擬定出賽計畫，球隊也會全力配合聯盟的輪休政策，但同時也希望能夠減少，甚至是取消背靠背賽程，在新賽季中湖人將有15場背靠背賽事必須面對，比起去年的12場又有所增加。

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