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NBA／多支爭冠強隊追逐哈勒戴 沃神預測交易即將發生

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
拓荒者為求年輕化，預期將會送走哈勒戴。 路透社
拓荒者為求年輕化，預期將會送走哈勒戴。 路透社

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，就在拓荒者與公鹿、太陽達成三方交易、同時又拋出為了培養年輕後場將送走哈勒戴（Jrue Holiday）之後，傳出許多球隊都有意爭取，預計交易很快就會發生。

「這筆三方交易還沒有結束，拓荒者仍致力要把哈勒戴送走。在里拉德（Damian Lillard）交易發生之後，幾乎所有爭冠強隊都詢價了哈勒戴，包括塞爾蒂克、76人、快艇等。當公鹿得到里拉德之後，東區競爭勢必更加激烈，其他球隊也將被逼著進行補強。拓荒者只需要在眾多報價中選擇合適的對象，我認為下一波交易很快將會發生。」沃納羅斯基說。

在公鹿、拓荒者和太陽的三方交易中，公鹿獲得哈勒戴，拓荒者拿到哈勒戴、艾頓（Deandre Ayton）、卡瑪拉（Toumani Camara）以及公鹿2029年首輪未保護選秀權、2028和2030年首輪互換權；太陽則是得到諾基奇（Jusuf Nurkic）、艾倫（Grayson Allen）、利特（Nassir Little）、強森（Keon Johnson）。

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