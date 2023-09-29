NBA／引進里拉德促字母哥續留？公鹿傳提供3年頂薪合約

過去一段時間，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拋出不排除在未來離開公鹿的談話之後，引發了外界對於他與球團之間續約與否的疑慮，更牽動著公鹿未來的陣容佈局。

不過隨著公鹿與拓荒者、太陽達成一筆震撼聯盟的三方交易，送走了哈勒戴（Jrue Holiday），換來如願離開波特蘭的里拉德（Damian Lillard），讓公鹿瞬間成為全聯盟奪冠呼聲最高的球隊，同時也讓管理階層顯得更有底氣和安戴托昆波談續約。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，公鹿在交易里拉德之前已經向安戴托昆波提供一份3年的頂薪續約協議。他有資格在例行賽開始之前和球團簽下3年1.866億美元的提前續約合約，或者是等到明年夏天簽4年2.34億美元（是薪資上限提高金額可能會更多）的合約。

安戴托昆波在2025-26年賽季握有球員選項，倘若沒有提前達成合約，他可以在2025年跳脫合約投入自由市場；至於里拉德的合約要在2027年才會到期，最後一年也是球員選項。

查拉尼亞透露，公鹿是在上星期才開始認真考慮引進里拉德，主要原因在於他們相信若能促成里拉德和安戴托昆波聯手，將有助於讓後者繼續留在密爾瓦基，即便公鹿不是里拉德心中的首選。

一項統計顯示，安戴托昆波和里拉德是史上唯一一對前一個賽季場均得分都超過30分卻在接下來的賽季成為隊友的組合。

商品推薦

udn討論區