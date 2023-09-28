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NBA／巴克利認為里拉德交易案贏家是公鹿 看好太陽湖人爭冠

聯合新聞網／ 綜合報導
巴克利認為太陽和湖人是冠軍熱門。 美聯社
巴克利認為太陽和湖人是冠軍熱門。 美聯社

公鹿、拓荒者和太陽隊今天完成三方交易，公鹿得到里拉德（Damian Lillard），拓荒者得到哈勒戴（Jrue Holiday）、艾頓（Deandre Ayton）及選秀籤，太陽則得到諾基奇（Jusuf Nurkic）等3名球員。太陽傳奇球星巴克利（Charles Barkley）認為公鹿是這次交易最大贏家，不過他仍看好太陽和湖人隊爭冠。

有部分球迷認為太陽這筆交易吃虧，巴克利則表示，「事情可以追溯至威廉斯（Monty Williams）和艾頓起爭執，很明顯太陽發生一些事，他們只想擺脫艾頓，公鹿成為最大贏家。我對太陽的操作不生氣，因為他們得到比爾（Bradley Beal）。我不會說太陽是西區最大熱門，我喜歡湖人休賽季做的事，我認為湖人和太陽是西區2個奪冠熱門。」

巴克利也解釋不看好金塊原因，「我認為金塊失去一些優秀球員，我不想不尊重冠軍，但如果你讓我選，西區是湖人和太陽；東區是塞爾蒂克和公鹿。」

湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）也發文表示，「我大膽預測湖人和太陽會在西區冠軍賽碰頭，湖人將會贏下比賽。」

太陽 湖人 公鹿 Deandre Ayton Damian Lillard

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