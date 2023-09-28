NBA／巴克利認為里拉德交易案贏家是公鹿 看好太陽湖人爭冠
公鹿、拓荒者和太陽隊今天完成三方交易，公鹿得到里拉德（Damian Lillard），拓荒者得到哈勒戴（Jrue Holiday）、艾頓（Deandre Ayton）及選秀籤，太陽則得到諾基奇（Jusuf Nurkic）等3名球員。太陽傳奇球星巴克利（Charles Barkley）認為公鹿是這次交易最大贏家，不過他仍看好太陽和湖人隊爭冠。
有部分球迷認為太陽這筆交易吃虧，巴克利則表示，「事情可以追溯至威廉斯（Monty Williams）和艾頓起爭執，很明顯太陽發生一些事，他們只想擺脫艾頓，公鹿成為最大贏家。我對太陽的操作不生氣，因為他們得到比爾（Bradley Beal）。我不會說太陽是西區最大熱門，我喜歡湖人休賽季做的事，我認為湖人和太陽是西區2個奪冠熱門。」
巴克利也解釋不看好金塊原因，「我認為金塊失去一些優秀球員，我不想不尊重冠軍，但如果你讓我選，西區是湖人和太陽；東區是塞爾蒂克和公鹿。」
湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）也發文表示，「我大膽預測湖人和太陽會在西區冠軍賽碰頭，湖人將會贏下比賽。」
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 圍棋、體操鞍馬再2金！4金3銀5銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 神祕北韓、「新台灣人」阿提諾出賽 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 林立開轟！ 中華隊熱身賽大勝中國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
▪ 射擊李孟遠因遲到被扣2分喊冤 到底怎麼一回事？
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言