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NBA／太陽交易後要多繳稅！2年前西冠陣容只剩布克1人

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓(左)和保羅(右)今年休賽季被交易，太陽2021西冠陣容只剩布克(中)留隊。 路透
艾頓(左)和保羅(右)今年休賽季被交易，太陽2021西冠陣容只剩布克(中)留隊。 路透

正如先前媒體爆料，太陽隊參與里拉德（Damian Lillard）交易，送出狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton），換回諾基奇（Jusuf Nurkic），還得到艾倫（Grayson Allen）、李特（Nassir Little）及強森（Keon Johnson），這筆交易完成後，太陽團隊薪資反而多130萬美元，要多繳480萬美元奢侈稅。

根據《雅虎體育》記者費雪（Jake Fischer）報導，太陽上季有意將克勞德（Jae Crowder）送去公鹿，當時就對艾倫產生興趣。交易後太陽球員名單達17人，溫萊特（Ish Wainright）和剛得到的強森預計會被裁掉。

太陽曾在2020-21賽季拿到西區冠軍，在總冠軍賽遺憾不敵公鹿隊。上季為了得到杜蘭特（Kevin Durant），送走布里吉斯（Mikal Bridges）等人，加上休賽季陣容大洗牌，西冠太陽隊僅剩布克（Devin Booker）一人留守。

諾基奇是這筆交易的主菜，他最為人詬病的地方是傷病史豐富，近4季只出賽153場。太陽新賽季爭冠假想敵是金塊和湖人隊，兩隊都有頂級長人，太陽需諾基奇保持健康。

數據網站《StatMuse》統計，諾基奇生涯面對金塊約柯奇（Nikola Jokic）16場，平均讓對手攻下21.6分9.1籃板7.7助攻，整體命中率55.3%。碰過湖人戴維斯（Anthony Davis）16場，讓對方場均拿到24.4分10.3籃板3助攻，整體命中率53.2%。

太陽 Devin Booker

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