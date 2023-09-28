NBA／里拉德發文向拓荒者球迷告別 經紀人感謝熱火追求

里拉德（Damian Lillard）已效力拓荒者隊長達11季，休賽季他拋棄「忠誠」人設，提出交易離隊想法。球團媒體日開始前，拓荒者終於達成交易，將他送往奪冠熱門公鹿隊，他也在個人社群感謝拓荒者，並宣布自己將出新歌。

里拉德在X（推特）發文寫道，「我不會向那些仇恨者說話，但我要向拓荒者球迷和我深愛的波特蘭真誠致謝，為我的下一篇章感到興奮！」里拉德也宣布新歌「Farewell（告別）」即將在音樂串流平台AppleMusic與TIDAL上架。

先前傳出里拉德和熱火互相有意，最終卻落腳公鹿。里拉德經紀人表示，「感謝熱火竭盡全力想得到里拉德，但交易要雙方同意才能成立。我非常感謝萊里（Pat Riley，熱火總裁）等人為實現這件事做出的努力。」

‘Farewell’ out on @AppleMusic and @TIDAL now. Hitting the rest of the platforms soon. #DameDOLLA



🫡 @EMPIRE for turning this around.



💿 https://t.co/2yhhL5wHkh pic.twitter.com/jFTpLslzqX — Damian Lillard (@Dame_Lillard) 2023年9月27日

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