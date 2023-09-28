NBA／公鹿奪冠賠率衝到第1 巴特勒籲聯盟調查里拉德交易案

公鹿、拓荒者與太陽隊完成震撼三方交易，公鹿用哈勒戴（Jrue Holiday）、艾倫（Grayson Allen）及選秀籤，換回里拉德（Damian Lillard）。上季率熱火隊淘汰公鹿的巴特勒（Jimmy Butler）開直播打趣地說，「聯盟該調查公鹿。」

熱火上季在季後賽首輪上演「老八傳奇」，將東區龍頭公鹿淘汰。季後公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）喊話如果不全力爭冠，未來會離隊。儘管哈勒戴最近才說想在公鹿待到退休，仍淪為交易里拉德的籌碼。

這筆交易誰賺誰賠要看後續發展，不過巴特勒似乎認為公鹿賺翻了，他在直播上開玩笑地說，「NBA這些人，你們需調查公鹿的違規行為，你們不是從我這聽到，我是從其他人那聽來的。」

據ESPN報導，這筆交易完成後奪冠賠率大洗牌，公鹿超越金塊、塞爾蒂克及太陽隊成為第1名。

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