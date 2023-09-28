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NBA／重磅交易！拓荒者一哥里拉德加入公鹿與字母哥並肩作戰

中央社／ 波特蘭27日綜合外電報導
里拉德（Damian Lillard）將加入密爾瓦基公鹿。（美聯社）
里拉德（Damian Lillard）將加入密爾瓦基公鹿。（美聯社）

美國媒體今天報導，美國職籃NBA波特蘭拓荒者一哥里拉德（ DamianLillard）將加入密爾瓦基公鹿，與公鹿當家球星「字母哥」安特托昆博並肩作戰。

體育媒體ESPN及「運動員」（The Athletic）報導，里拉德將加入公鹿，他這次轉隊涉及三方交易。里拉德NBA生涯11個球季全都待在拓荒者，曾在7月時要求球隊將他交易。

據報導，里拉德傾向加入邁阿密熱火，他這次轉隊涉及拓荒者、太陽及公鹿3支球隊。拓荒者將獲得公鹿明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday），並從公鹿取得選秀籤。

拓荒者也將得到太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）及卡瑪拉（Toumani Camara）。太陽則從公鹿獲得艾倫（Grayson Allen），並從拓荒者得到諾基奇（JusufNurkic）、李特（Nassir Little）及強森（KeonJohnson）。

里拉德上賽季58場比賽平均每場攻下32.2分，創生涯新高，場均助攻為7.3次，投籃命中率達46.3%，也寫下生涯新高。

他的新隊友安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）曾兩度獲頒NBA年度最有價值球員（MVP）。安特托昆博最近曾要求公鹿盡一切所能加強戰力，以維持東區霸主地位。

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