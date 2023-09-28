NBA／重磅交易！拓荒者一哥里拉德加入公鹿與字母哥並肩作戰
美國媒體今天報導，美國職籃NBA波特蘭拓荒者一哥里拉德（ DamianLillard）將加入密爾瓦基公鹿，與公鹿當家球星「字母哥」安特托昆博並肩作戰。
體育媒體ESPN及「運動員」（The Athletic）報導，里拉德將加入公鹿，他這次轉隊涉及三方交易。里拉德NBA生涯11個球季全都待在拓荒者，曾在7月時要求球隊將他交易。
據報導，里拉德傾向加入邁阿密熱火，他這次轉隊涉及拓荒者、太陽及公鹿3支球隊。拓荒者將獲得公鹿明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday），並從公鹿取得選秀籤。
拓荒者也將得到太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）及卡瑪拉（Toumani Camara）。太陽則從公鹿獲得艾倫（Grayson Allen），並從拓荒者得到諾基奇（JusufNurkic）、李特（Nassir Little）及強森（KeonJohnson）。
里拉德上賽季58場比賽平均每場攻下32.2分，創生涯新高，場均助攻為7.3次，投籃命中率達46.3%，也寫下生涯新高。
他的新隊友安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）曾兩度獲頒NBA年度最有價值球員（MVP）。安特托昆博最近曾要求公鹿盡一切所能加強戰力，以維持東區霸主地位。
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 跆拳道哭成一片！2金3銀3銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 神祕北韓、「新台灣人」阿提諾出賽 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 林立開轟！ 中華隊熱身賽大勝中國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
▪ 射擊李孟遠因遲到被扣2分喊冤 到底怎麼一回事？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言