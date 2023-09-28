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NBA／西蒙斯迎訓練營 回控球後衛
過去兩季因傷僅出賽42場，NBA籃網隊後衛西蒙斯昨天傳出將健康迎接季前訓練營，不受任何限制進行5對5對抗訓練，籃網總教練馮恩直言這是意義非凡的一刻，也準備好讓他在新賽季回到控球後衛的位置。
西蒙斯曾3度入選明星賽，在76人最後一季因為背部傷勢無法出賽，季中透過交易轉戰籃網，上個賽季雖在籃網出賽42場，但背部問題依舊糾纏，始終無法重拾明星球員身手。
馮恩在昨天透露，西蒙斯已經做好準備迎接季前訓練營，不會受到任何拘束，「這對我們是好事，季前就沒有任何限制，可以一起訓練，與團隊建立關係和比賽風格。」
但與去年開季還有雙巨頭杜蘭特、厄文不同，新賽季76人陣容更為年輕，包括丁威迪、布里吉斯在上賽季加入，西蒙斯該如何融入也將成一大問題。
馮恩強調已經與西蒙斯協議，新賽季回到控球角色，「我會說這是協議而不是承諾，這是我們達成的共識，如果他始終能保持高水準的狀態，我們會有完全不同表現。」
籃網總經理馬克思也強調，老闆蔡崇信對球隊重建之路沒有任何限制，「蔡崇信和我、馮恩已經公開討論過這支球隊未來幾年的面貌，以及我們合適的回歸時間，無論促成交易、收購更多球員，還是年輕陣容會如何發展，都是讓人興奮的事。」
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