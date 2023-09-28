聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／西蒙斯迎訓練營 回控球後衛

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
西蒙斯新賽季將出任控球後衛。 美聯社
西蒙斯新賽季將出任控球後衛。 美聯社

過去兩季因傷僅出賽42場，NBA籃網隊後衛西蒙斯昨天傳出將健康迎接季前訓練營，不受任何限制進行5對5對抗訓練，籃網總教練馮恩直言這是意義非凡的一刻，也準備好讓他在新賽季回到控球後衛的位置。

西蒙斯曾3度入選明星賽，在76人最後一季因為背部傷勢無法出賽，季中透過交易轉戰籃網，上個賽季雖在籃網出賽42場，但背部問題依舊糾纏，始終無法重拾明星球員身手。

馮恩在昨天透露，西蒙斯已經做好準備迎接季前訓練營，不會受到任何拘束，「這對我們是好事，季前就沒有任何限制，可以一起訓練，與團隊建立關係和比賽風格。」

但與去年開季還有雙巨頭杜蘭特、厄文不同，新賽季76人陣容更為年輕，包括丁威迪、布里吉斯在上賽季加入，西蒙斯該如何融入也將成一大問題。

馮恩強調已經與西蒙斯協議，新賽季回到控球角色，「我會說這是協議而不是承諾，這是我們達成的共識，如果他始終能保持高水準的狀態，我們會有完全不同表現。」

籃網總經理馬克思也強調，老闆蔡崇信對球隊重建之路沒有任何限制，「蔡崇信和我、馮恩已經公開討論過這支球隊未來幾年的面貌，以及我們合適的回歸時間，無論促成交易、收購更多球員，還是年輕陣容會如何發展，都是讓人興奮的事。」

延伸閱讀

NBA／籃網教頭證實西蒙斯康復 他和丁威迪新賽季有新任務

NBA／成功致富又快樂 籃網薪資王西蒙斯期待好相處的新隊友

想在巴黎奧運討回顏面 美國男籃該派的奪金夢幻陣容

男籃世界盃／雙星聯手轟70分 加拿大延長賽退美國奪隊史最佳銅牌

相關新聞

NBA／「大家都想加入勇士」總管鄧利維：魔獸只是其中1位

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前到勇士隊試訓，卻無緣加盟，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）今天受訪時解釋沒有簽下魔獸的原因。 霍華德被爆料獲勇士球員支持，還和

NBA／勇士薪資高且球員老化 總管鄧利維：聯盟新規針對我們

勇士隊是近10年最成功球隊，總共拿下4座總冠軍。不過聯盟今年實施新勞資協議及禁止輪休政策，讓勇士新總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）直言好像被針對。 勇士團隊薪資穩居聯盟第1，奢侈

NBA／西蒙斯迎訓練營 回控球後衛

過去兩季因傷僅出賽42場，NBA籃網隊後衛西蒙斯昨天傳出將健康迎接季前訓練營，不受任何限制進行5對5對抗訓練，籃網總教練...

NBA／再次否認和天后泰勒絲交往傳言 里夫斯：我是個宅男啦

三個月前美國小天后泰勒絲（Taylor Swift）在網路上傳出，被目擊到和湖人小將里夫斯（Austin Reaves）一同出現在阿肯色的酒吧，雖然泰勒絲本人沒有出面駁斥，但里夫斯很快就澄清了這是謠言

NBA／昔日選秀榜眼轉戰歐聯 帕克痛批NBA近一半是坦隊

2014年選秀榜眼帕克（Jabari Parker）休賽季在乏人問津的情況下，下季將轉往歐洲籃壇發展，根據報導他將西甲豪門勁旅巴塞隆納，而他近期在受訪時談到現今NBA生態，帕克也大力指責聯盟有一半是「

NBA／八村壘自曝打過6年棒球 13歲接觸籃球一試成主顧

日本混血前鋒八村壘（Rui Hachimura）加入湖人隊後人氣飆漲，他近日在官方社群向球迷自我介紹，稱自己一開始是棒球員，直到13歲那年才愛上籃球。 八村壘在2019年選秀會被巫師隊以首輪第9

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦