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NBA／再次否認和天后泰勒絲交往傳言 里夫斯：我是個宅男啦

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯休賽季曾和小天后泰勒絲傳出緋聞。 歐新社
里夫斯休賽季曾和小天后泰勒絲傳出緋聞。 歐新社

三個月前美國小天后泰勒絲（Taylor Swift）在網路上傳出，被目擊到和湖人小將里夫斯（Austin Reaves）一同出現在阿肯色的酒吧，雖然泰勒絲本人沒有出面駁斥，但里夫斯很快就澄清了這是謠言，近期在上Podcast節目時再度強調，彼此生活圈實在差太遠了。

里夫斯在謠言剛傳出時就表示兩人從未見過面，也馬上駁斥這都是「胡說八道」，事實上許多歐美主流媒體都沒有跟進報導此消息，「泰勒絲和里夫斯約會」是一場烏龍的可能性極高。

不過里夫斯顯然得常常闢謠，近期接受《ESPN》採訪時他又再度聊到此事，重申自己比較喜歡低調的生活。

「我是一個非常簡單的人，喜歡把任何事情都低調處理。」里夫斯說：「我的意思是，她真的很了不起，包含她的音樂及她的生涯成就，她的粉絲也是全世界最棒的粉絲，但我很喜歡我現在的生活。」

此外，里夫斯也被問及泰勒絲陣營是否有聯絡自己的經紀人，以協助終止這些流言，里夫斯則回應：「我想我們私底下沒有聯繫，就算有我應該也不知道，因為我的圈子太小了......這些都離我太遠，我是個宅男，所以我出現在酒吧這消息很牽強，她會出現在阿肯色州也是。」

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