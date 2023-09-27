NBA／昔日選秀榜眼轉戰歐聯 帕克痛批NBA近一半是坦隊

2014年選秀榜眼帕克（Jabari Parker）休賽季在乏人問津的情況下，下季將轉往歐洲籃壇發展，根據報導他將西甲豪門勁旅巴塞隆納，而他近期在受訪時談到現今NBA生態，帕克也大力指責聯盟有一半是「坦隊」，壓縮了好球員們的發展機會。

帕克來自杜克大學，在2014年NBA選秀上被公鹿隊以榜眼籤選入，該年被譽為是選秀大年，除了選前名滿天下的「楓葉喬丹」維金斯（Andrew Wiggins），這屆包含安比德（Joel Embiid）、藍道（Julius Randle）、拉文（Zach LaVine）等人都已入選至少兩次全明星，更別提第二輪的約柯奇（Nikola Jokic）是熱騰騰的FMVP得主。

不過帕克的NBA生涯相當不順遂，遭遇兩次十字韌帶撕裂，加上安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）開始爆發成超級巨星，四年新秀約跑完即遭公鹿放棄，之後輾轉加盟5支球隊，最近一次是2021-2022賽季的塞爾蒂克。

帕克受訪談到NBA生涯時表示，NBA目前不是季後賽球隊就是坦隊，這樣兩極的聯盟生態也讓許多好球員失去舞台，「我希望在每場比賽都能成為重要的一部份，可悲的是NBA是門生意，有10到12支球隊努力贏下每場比賽，另一半則是想拿到好的選秀順位。」

帕克也舉許多前明星球員為例子，他說：「剩下的優秀球員們該怎麼做？你不是打得超級棒，就是表現得很爛，爛到可以輸球，看著卡森斯（DeMarcus Cousins）、霍華德（Dwight Howard）、沃爾（John Wall），這些有可能進入名人堂的球星竟然會沒球打？很不幸的，我們正在看到聯盟正在弱化。」

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