快訊

新冠秋冬來襲！年底恐現疫情高峰 醫曝3隱憂：日病例破萬很容易

史上最混亂？3公費疫苗打就送10劑快篩 醫怨清庫存：明年2月就過期

朱富美將轉任大法官 總統令李俊俋接任監察院秘書長

NBA／昔日選秀榜眼轉戰歐聯 帕克痛批NBA近一半是坦隊

聯合新聞網／ 綜合報導
帕克認為兩極化的聯盟生態讓很多好球員失去舞台。 路透社
帕克認為兩極化的聯盟生態讓很多好球員失去舞台。 路透社

2014年選秀榜眼帕克（Jabari Parker）休賽季在乏人問津的情況下，下季將轉往歐洲籃壇發展，根據報導他將西甲豪門勁旅巴塞隆納，而他近期在受訪時談到現今NBA生態，帕克也大力指責聯盟有一半是「坦隊」，壓縮了好球員們的發展機會。

帕克來自杜克大學，在2014年NBA選秀上被公鹿隊以榜眼籤選入，該年被譽為是選秀大年，除了選前名滿天下的「楓葉喬丹」維金斯（Andrew Wiggins），這屆包含安比德（Joel Embiid）、藍道（Julius Randle）、拉文（Zach LaVine）等人都已入選至少兩次全明星，更別提第二輪的約柯奇（Nikola Jokic）是熱騰騰的FMVP得主。

不過帕克的NBA生涯相當不順遂，遭遇兩次十字韌帶撕裂，加上安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）開始爆發成超級巨星，四年新秀約跑完即遭公鹿放棄，之後輾轉加盟5支球隊，最近一次是2021-2022賽季的塞爾蒂克。

帕克受訪談到NBA生涯時表示，NBA目前不是季後賽球隊就是坦隊，這樣兩極的聯盟生態也讓許多好球員失去舞台，「我希望在每場比賽都能成為重要的一部份，可悲的是NBA是門生意，有10到12支球隊努力贏下每場比賽，另一半則是想拿到好的選秀順位。」

帕克也舉許多前明星球員為例子，他說：「剩下的優秀球員們該怎麼做？你不是打得超級棒，就是表現得很爛，爛到可以輸球，看著卡森斯（DeMarcus Cousins）、霍華德（Dwight Howard）、沃爾（John Wall），這些有可能進入名人堂的球星竟然會沒球打？很不幸的，我們正在看到聯盟正在弱化。」

相關新聞

NBA／「大家都想加入勇士」總管鄧利維：魔獸只是其中1位

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前到勇士隊試訓，卻無緣加盟，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）今天受訪時解釋沒有簽下魔獸的原因。 霍華德被爆料獲勇士球員支持，還和

NBA／勇士薪資高且球員老化 總管鄧利維：聯盟新規針對我們

勇士隊是近10年最成功球隊，總共拿下4座總冠軍。不過聯盟今年實施新勞資協議及禁止輪休政策，讓勇士新總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）直言好像被針對。 勇士團隊薪資穩居聯盟第1，奢侈

NBA／再次否認和天后泰勒絲交往傳言 里夫斯：我是個宅男啦

三個月前美國小天后泰勒絲（Taylor Swift）在網路上傳出，被目擊到和湖人小將里夫斯（Austin Reaves）一同出現在阿肯色的酒吧，雖然泰勒絲本人沒有出面駁斥，但里夫斯很快就澄清了這是謠言

NBA／昔日選秀榜眼轉戰歐聯 帕克痛批NBA近一半是坦隊

2014年選秀榜眼帕克（Jabari Parker）休賽季在乏人問津的情況下，下季將轉往歐洲籃壇發展，根據報導他將西甲豪門勁旅巴塞隆納，而他近期在受訪時談到現今NBA生態，帕克也大力指責聯盟有一半是「

NBA／八村壘自曝打過6年棒球 13歲接觸籃球一試成主顧

日本混血前鋒八村壘（Rui Hachimura）加入湖人隊後人氣飆漲，他近日在官方社群向球迷自我介紹，稱自己一開始是棒球員，直到13歲那年才愛上籃球。 八村壘在2019年選秀會被巫師隊以首輪第9

NBA／里夫斯滿意5400萬美元合約 曾考慮和馬刺狀元聯手

湖人隊休賽季以4年5400萬美元價碼續約里夫斯（Austin Reaves），外媒和球迷都認為相當便宜，里夫斯卻不認為自己少拿錢，甚至比想像中還多。 先前有媒體預測里夫斯能4年1億美元合約，因此

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦