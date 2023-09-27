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NBA／勇士薪資高且球員老化 總管鄧利維：聯盟新規針對我們

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士新總管鄧利維(左)。 歐新社
勇士新總管鄧利維(左)。 歐新社

勇士隊是近10年最成功球隊，總共拿下4座總冠軍。不過聯盟今年實施新勞資協議及禁止輪休政策，讓勇士新總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）直言好像被針對。

勇士團隊薪資穩居聯盟第1，奢侈稅達到4億美元，創聯盟新高紀錄，這讓他們用底薪合約簽人也要非常小心，至今正式球員名單僅13人。輪休政策方面，柯瑞（Stephen Curry）明年3月要滿36歲，湯普森（Klay Thompson）經歷過兩次大傷，保羅（Chris Paul）也38歲，3人都是有傷病疑慮的球員，在新政策下能否保持健康值得關注。

對此，鄧利維接受《The Athletic》訪問時說，「他們制定規則阻止成功，我們就是被阻止的球隊，勞資政策可能使我們無法達到一定水準。」鄧利維也表示，勇士過去經常用輪休保護球員，這就是為什麼有被針對的感覺。

事實上不只勇士，同區的快艇隊也是新政策受害者，因為兩大球星雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）都常受傷，教練團會讓他們輪休。另外，快艇團隊薪資目前排在聯盟第4，就算老闆鮑默（Steve Ballmer）很有錢且熱愛籃球，在新政策下也無法為所欲為。

勇士

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