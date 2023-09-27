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NBA／傳暴龍增加談判籌碼 名嘴：里拉德去那是浪費時間

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德(左)。 路透
里拉德(左)。 路透

近日有消息指出，暴龍隊希望得到拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）並成為領先者，不過里拉德本人意願不大，《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）更直言在暴龍打球是浪費時間。

儘管暴龍過去有交易來雷納德（Kawhi Leonard），最終順利奪冠經驗，但外界不看好他們有里拉德就能爭冠，史密斯表示，「這對里拉德的目標毫無意義，他想爭冠，去暴龍根本是浪費時間！」

《ESPN》記者史比爾斯（Marc J. Spears）在節目上透露暴龍和拓荒者進行過很多次對話，除了席亞康（Pascal Siakam）和阿努諾比（OG Anunoby）外，今年選秀會第13順位選進的射手迪克（Gradey Dick）也會成為談判籌碼之一。

迪克現年19歲身高203公分，上季在堪薩斯大學出賽36場，平均14.1分5.1籃板1.4抄截，以40.3%命中率命中2.3顆三分球，被視為本屆選秀會頂尖射手。

Damian Lillard 暴龍 拓荒者

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