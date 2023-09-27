NBA／詹皇和湖人隊友提前開練！里夫斯：AD投籃非常準

湖人隊下周將展開季前訓練營，詹姆斯（LeBron James）和過往一樣，提前舉辦小型訓練營，參加球員包含戴維斯（Anthony Davis）和里夫斯（Austin Reaves）。

這次訓練營辦在聖地牙哥，詹姆斯今天在IG限動透露凌晨3點就開練，他還貼出一張自己當里夫斯背景的照片，並開玩笑寫道，「感謝你讓我搶鏡頭，里夫斯你是個好人！」

詹姆斯發文稱讚里夫斯。 截圖自詹姆斯IG

里夫斯近日接受知名記者洛威（Zach Lowe）訪問時，談到訓練營內容，「這不是真正的練球，只是在健身房訓練，做基礎的東西。教練在那裡，但基本上是球員自主管理，每個人出席率都是100%。」

里夫斯還透露戴維斯投籃表現很出色，「我們做很多投籃訓練，AD現在投籃非常好，我們試圖讓他多投籃，他能達到不錯的水準，因為泡泡園區那年真的很準。」

商品推薦

udn討論區