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NBA／讚愛德華蓄勢待發 灰狼總裁：準備打出怪物賽季

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
邁入第4個賽季的愛德華，期許表現能夠更上層樓。 美聯社
邁入第4個賽季的愛德華，期許表現能夠更上層樓。 美聯社

今夏和灰狼提前簽下頂級合約的愛德華（Anthony Edwards），毫無疑問已經成為球隊未來的最核心戰將，特別是在唐斯（Karl-Anthony Towns）的表現始終未盡人意的情況下，愛德華儼然已經具備接班架式。

灰狼籃球營運總裁康納利（Tim Connelly）近日在接受採訪時，就大力稱讚了愛德華，表示他已經準備好要在新賽季大展身手。

「他是個很棒的孩子，對身邊的人都很好。他熱愛這座城市，熱愛這支球隊。他和總教練芬奇（Chris Finch）之間有一種特殊的連結。身為隊友，愛德華可說是非常積極，在當今這個年代，這種性格並不常見。」康納利說。

「愛德華是我們的精神領袖，鼓舞了整個團隊。我們非常幸運可以擁有他。我認為他已經準備好度過怪物般的一個賽季了。」

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