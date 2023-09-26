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NBA／湖人力拚第18冠 珍妮巴斯：父親目標就是超越綠衫軍

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湖人老闆珍妮巴斯。 美聯社
湖人老闆珍妮巴斯。 美聯社

珍妮巴斯（Jeanie Buss）日前作客一檔節目談到了兩大傳統豪門湖人與塞爾蒂克的總冠軍次數之爭，他表示當年父親買下球隊時，最大的目標就是能在總冠軍次數壓過綠衫軍。

湖人和塞爾蒂克目前同樣都累積拿下17座總冠軍，塞爾蒂克在2021-22年原本有機會爭取第18座，不過卻在2比1領先情況下連輸3場，只能看著勇士揚長而去。

「這問題就像在問詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）誰能夠再奪下一冠、是否還能會師總冠軍賽。但你無法兩邊都押，因為我們同在西區。我們和塞爾蒂克現在都擁有17個冠軍，如果我們在總冠軍賽碰頭，誰贏就能奪得第18冠，這種場面就真的太棒了。」珍妮巴斯說。

珍妮巴斯也提到父親當年買下湖人的終極目標。「當我父親在1979年買下這支球隊時，他的目標就是要讓湖人在和綠衫軍的交鋒中佔上風。」

以今年賽季來看，休賽季大規模補強的湖人，展現驚人的陣容深度，躍升成為奪冠熱門；至於塞爾蒂克也不惶多讓，陣容同樣做出改變，繼續朝冠軍之路邁進。

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