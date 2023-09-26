NBA／湖人力拚第18冠 珍妮巴斯：父親目標就是超越綠衫軍
珍妮巴斯（Jeanie Buss）日前作客一檔節目談到了兩大傳統豪門湖人與塞爾蒂克的總冠軍次數之爭，他表示當年父親買下球隊時，最大的目標就是能在總冠軍次數壓過綠衫軍。
湖人和塞爾蒂克目前同樣都累積拿下17座總冠軍，塞爾蒂克在2021-22年原本有機會爭取第18座，不過卻在2比1領先情況下連輸3場，只能看著勇士揚長而去。
「這問題就像在問詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）誰能夠再奪下一冠、是否還能會師總冠軍賽。但你無法兩邊都押，因為我們同在西區。我們和塞爾蒂克現在都擁有17個冠軍，如果我們在總冠軍賽碰頭，誰贏就能奪得第18冠，這種場面就真的太棒了。」珍妮巴斯說。
珍妮巴斯也提到父親當年買下湖人的終極目標。「當我父親在1979年買下這支球隊時，他的目標就是要讓湖人在和綠衫軍的交鋒中佔上風。」
以今年賽季來看，休賽季大規模補強的湖人，展現驚人的陣容深度，躍升成為奪冠熱門；至於塞爾蒂克也不惶多讓，陣容同樣做出改變，繼續朝冠軍之路邁進。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 柔道搶下2金 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言