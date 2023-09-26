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NBA／諾維茨基和費爸一同現身拉沃盃 還不忘偷開奈許玩笑
網球拉沃盃近期在加拿大溫哥華落幕，集結世界頂尖男單好手參賽，最終由世界隊擊敗歐洲隊完成二連霸，網球盛會吸引各界名人觀禮，「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）也被捕捉到和「費爸」費德勒（Roger Federer）共同出席，但諾維茨基和好友奈許（Steve Nash）的互動意外引來球迷關注。
近日拉沃盃的推特po出一場照片，是諾維茨基、費德勒、奈許一同坐在觀眾席的畫面，而諾維茨基也轉發這張照片，並寫道：「跟我其中一位偶像球員看球！但我不是在說照片最右邊的那位（奈許）......。」
這個逗趣的玩笑也顯示出諾維茨基和奈許兩人的好感情，球迷們紛紛在留言笑喊：「三位歷史傳奇一起看網球賽」、「幾年後你們兩人要有過節了」、「只有奈許在受傷」、「幹嘛欺負奈許！」
諾維茨基跟奈許多年的摯友情懷早已不是公開的秘密，在上個月的名人堂典禮，奈許還擔任諾維茨基的引薦人，諾維茨基也曾大讚奈許是生涯搭檔過最佳隊友。
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