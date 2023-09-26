NBA／歸化克拉克森出征世界盃 菲律賓代價100萬美元

爵士悍將克拉克森（Jordan Clarkson）在今年世界盃男籃雖然沒能幫助菲律賓搶下奧運門票，不過他場均還是有26分5.2助攻4.6籃板的出色表現，特別是在對中國一戰，他在第三節狂砍24分，全場進帳34分，率領菲律賓以21分之差大勝，這也是中國在世界盃或奧運首度敗給亞洲球隊。

對於克拉克森神之演出幫助球隊取得這歷史性的一勝，菲律賓自然也要付出一些報酬。根據PBA官方透露，克拉克森在此次世界盃總共獲得5600萬披索，換算下來約100萬美元。而克拉克森在2018年代表菲律賓打亞運時，則是獲得約127萬美元的酬勞。

克拉克森在今年休賽季和爵士達成提前續約協議，重新簽訂一份三年5500萬美元的合約。

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