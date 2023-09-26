快訊

最新總統大選民調出爐！侯友宜、柯文哲支持度均上升 「這人」在兩份民調都下滑

亞運跆拳道／羅嘉翎跟進！中華隊雙姝都要爭金盼延續「優良傳統」

亞運跆拳道／只差一步！「名門之後」林唯均前進金牌戰與韓相爭

NBA／佩服保羅兩大比賽特性 柯爾：很高興可以執教他

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
保羅(左)與柯爾在場上交流。 路透社
保羅(左)與柯爾在場上交流。 路透社

明年合約即將到期的勇士主帥柯爾（Steve Kerr），在今天受訪時談到了自己的未來動向，他坦言對於續約一事沒有感到壓力，他很期待可以繼續留在球隊。

「我對於我現在所處的位置感到滿意。是的，我想留在這裡，我對此沒有壓力。無論我合約還剩下1年，或是已經完成提前續約，都不會影響我的執教。我非常期待能回到這裡。」柯爾說。

勇士今年休賽季最大的變動莫過於送走了波爾（Jordan Poole），迎來38歲老將保羅（Chris Paul）。談到這位未來篤定會進入籃球名人堂的頂尖控衛，柯爾表示：「我真的喜歡保羅，他是個很老派的人。他喜歡打電話和我交流，而不是發訊息。今年夏天我們也進行了4、5次很棒的談話。」

「我很佩服保羅的競爭意識和籃球智商，過去幾年我們之間有很多次的交手對抗，所以我很高興能夠執教他。他是我見過出色的競爭者之一，對於比賽掌控能力也很強。他知道如何贏球。」

相關新聞

NBA／保羅是否先發成熱門話題 柯爾：我們有6個先發球員

勇士隊休賽季發起震撼交易，將第六人波爾（Jordan Poole）交易至巫師隊換來老牌控衛保羅（Chris Paul），由於勇士陣中「浪花兄弟」的先發地位不容動搖，外界也十分關注生涯從未替補出賽的保羅

NBA／勇士簽32歲老後衛 昔日曾遭湯普森、格林狂嗆

根據消息，勇士預計會簽下32歲後衛麥葛魯德（Rodney McGruder），不過這並非是正式合約，僅是一份訓練營合約。麥葛魯德必須透過表現爭取成為球隊最後正選名單成員。 麥葛魯德過去曾效力熱火

NBA／歸化克拉克森出征世界盃 菲律賓代價100萬美元

爵士悍將克拉克森（Jordan Clarkson）在今年世界盃男籃雖然沒能幫助菲律賓搶下奧運門票，不過他場均還是有26分5.2助攻4.6籃板的出色表現，特別是在對中國一戰，他在第三節狂砍24分，全場進

NBA／佩服保羅兩大比賽特性 柯爾：很高興可以執教他

明年合約即將到期的勇士主帥柯爾（Steve Kerr），在今天受訪時談到了自己的未來動向，他坦言對於續約一事沒有感到壓力，他很期待可以繼續留在球隊。 「我對於我現在所處的位置感到滿意。是的，我想

NBA／三國拉攏安比德情歸何處？法籃協：雙十前會有答案

費城當家中鋒安比德（Joel Embiid）上季勇奪年度MVP，不過外界關注的焦點卻是他到底會代表法國出爭國際賽，還是要加入美國隊。 28歲的安比德在16歲時便從喀麥隆移居美國，原本擁有喀麥隆和

NBA／暴龍竄出領跑里拉德爭奪戰 傳可能在媒體日前完成交易

NBA賽季剩下不到一個月就要開打，但里拉德（Damian Lillard）新賽季將會披哪隊球衣卻尚未分明，原先幾近沒消沒息的交易案近期總算有新進度，根據外媒指出，暴龍這幾周積極探詢里拉德價碼，目前領跑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦