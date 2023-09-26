NBA／佩服保羅兩大比賽特性 柯爾：很高興可以執教他

明年合約即將到期的勇士主帥柯爾（Steve Kerr），在今天受訪時談到了自己的未來動向，他坦言對於續約一事沒有感到壓力，他很期待可以繼續留在球隊。

「我對於我現在所處的位置感到滿意。是的，我想留在這裡，我對此沒有壓力。無論我合約還剩下1年，或是已經完成提前續約，都不會影響我的執教。我非常期待能回到這裡。」柯爾說。

勇士今年休賽季最大的變動莫過於送走了波爾（Jordan Poole），迎來38歲老將保羅（Chris Paul）。談到這位未來篤定會進入籃球名人堂的頂尖控衛，柯爾表示：「我真的喜歡保羅，他是個很老派的人。他喜歡打電話和我交流，而不是發訊息。今年夏天我們也進行了4、5次很棒的談話。」

「我很佩服保羅的競爭意識和籃球智商，過去幾年我們之間有很多次的交手對抗，所以我很高興能夠執教他。他是我見過出色的競爭者之一，對於比賽掌控能力也很強。他知道如何贏球。」

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