NBA／三國拉攏安比德情歸何處？法籃協：雙十前會有答案

費城當家中鋒安比德（Joel Embiid）上季勇奪年度MVP，不過外界關注的焦點卻是他到底會代表法國出爭國際賽，還是要加入美國隊。

28歲的安比德在16歲時便從喀麥隆移居美國，原本擁有喀麥隆和法國國籍的他，後來也正式取得美國公民身份，握有三國國籍。不過安比德至今仍未決定是要代表哪一個國家出征國際賽，特別是明年登場的巴黎奧運。

安比德自己雖然不急，但法國籃協主席皮耶爾修達（Jean-Pierre Siutat）卻已經等不下去了。他表示，籃協已經下了一個期限通牒，希望安比德盡快給出答案。

「我們預計會在10月10日之前得到答覆。我們希望如此，我想他也知道這一點，我們為此設定了最後期限。」皮耶爾修達說。

皮耶爾修達也透露，法國籃協還沒有正式和安比德談過出賽的事情，但他們很期盼他可以代表法國出賽，籃協也會努力朝這麼目標邁進。「坦白說，美國隊對他很感興趣，喀麥隆也是如此，對他來說這是很微妙的處境，也是艱難的抉擇。

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