NBA／暴龍竄出領跑里拉德爭奪戰 傳可能在媒體日前完成交易

NBA賽季剩下不到一個月就要開打，但里拉德（Damian Lillard）新賽季將會披哪隊球衣卻尚未分明，原先幾近沒消沒息的交易案近期總算有新進度，根據外媒指出，暴龍這幾周積極探詢里拉德價碼，目前領跑各隊成為下個賽季里拉德最有機會的下家。

《ESPN》近期報導提到，從7月1日自由市場開市里拉德喊出「賣我」以來，這三個月內傳聞最多的熱火從未與拓荒者有實質的交易對話，另外公鹿、塞爾蒂克、76人和公牛都曾表示過興趣，最終都不了了之。

休賽季動作不多的暴龍反倒在近期加緊腳步，與拓荒者針對里拉德交易進行談判，暴龍手上握有許多籌碼，明年將成為自由球員的席亞康（Pascal Siakam）、阿努諾比（OG Anunoby）都是開放交易的人選，且暴龍會是里拉德願意效力的球隊。

另外有不具名的聯盟高層認為，里拉德將會在美國時間10月2日前被交易，當天是大多數球隊的媒體日，包含拓荒者、熱火、暴龍等隊，而訓練營則是在媒體日後一天，聯盟高層們也提到，無論里拉德是否被交易，都有高機率不會出席媒體日或訓練營。

暴龍隊總裁尤基利（Masai Ujiri）過去就有追求喊「賣我」球星的成功經歷，2018年夏天他曾用一哥德羅展（DeMar DeRozan）為代價交易來了雷納德（Kawhi Leonard），最終賭到了隊史第一冠，不過和雷納德不同，里拉德還剩下3年的合約，交易代價也變得更高昂。

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