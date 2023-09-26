聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／拒絕喬丹親筆簽名的男人！美媒曝布朗森趣味小故事
《ESPN》記者揚米蘇克（Ohm Youngmisuk）近日透露一段有關布朗森（Jalen Brunson）與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的有趣小故事。
揚米蘇克表示他是從布朗森的父親老布朗森（Rick Brunson）得知此事。老布朗森曾在NBA打過9個賽季，先後待過拓荒者、尼克、塞爾蒂克、公牛、暴龍、快艇、超音速、火箭等隊。
當年年僅5歲的布朗森隨著父親老布朗森到現場觀看巫師的比賽，當時他就穿著一件喬丹23號巫師球衣。老布朗森帶著布朗森到休息室，喬丹走過來主動問布朗森：「你想要我幫你在球衣上簽名嗎？」
結果這種人人夢寐以求的好康事情，布朗森卻完全不知道眼前的人就是世界籃壇的超級巨星，童言童語直接回絕了喬丹。「不，你會毀了這件球衣。」
「顯然，直到今天，布朗森仍然會對此事感到遺憾。但他當年確實拒絕了籃球之神。」揚米蘇克說。
美國媒體在報導這段故事時，還用了一個有趣的引言：「5歲的布朗森做到了巴克利（Charles Barkley）、尤英（Patrick Ewing）、馬龍（Karl Malone）、史塔克頓（John Stockton）、崔斯勒（Clyde Drexler）、米勒（Reggie Miller）、裴頓（Gary Payton）等人都做不到的事情：他阻擋了喬丹。」
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 柔道搶下2金 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言