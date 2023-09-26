快訊

日本水產品逾萬公斤邊境遭攔 食藥署曝最新氚監測情形

恐怖巧合！桃女騎士遭撞亡 父去年也才死於天虹科技副總輪下

4歲女童溺水…26歲哥「見死不救」 淡定喝飲料旁觀影片曝光

NBA／保羅是否先發成熱門話題 柯爾：我們有6個先發球員

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾受訪時表示勇士新賽季會嘗試多打小陣容。 美聯社
柯爾受訪時表示勇士新賽季會嘗試多打小陣容。 美聯社

勇士隊休賽季發起震撼交易，將第六人波爾（Jordan Poole）交易至巫師隊換來老牌控衛保羅（Chris Paul），由於勇士陣中「浪花兄弟」的先發地位不容動搖，外界也十分關注生涯從未替補出賽的保羅新賽季定位，近期勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在受訪時也給出答案。

保羅出道即巔峰，從生涯初期就是球隊的主力持球點，18個賽季累積1214場比賽全數是先發，但新賽季可能會需要從板凳出發，不只是擅長陣地戰的球風和勇士大相逕庭，在柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）擔綱後場先發的條件下，如果保羅也加入先發，勇士無可避免將擺出五小陣容，對於平均年齡不低的陣容來說消耗不小。

柯爾近期受訪時表示，他認為球隊會以「6名先發」的角度安排上場時間，「然而，每晚只能有5名球員同時上場，所以我還沒決定要做什麼，我想透過訓練營嘗試不同的組合。顯然這6個人會分擔很多上場時間，如果這行得通，每個人都必須接受它。」

柯爾說：「不管誰先發上陣，只有當整個團隊都認同定位時才有效，我了解這群人，我對他們的認識是贏球比任何事都重要，我非常有信心能解決這個問題。」

除此之外，柯爾也提到格林（Draymond Green）的先發位置不見得牢固，後者在2015奪冠賽季後只有2場比賽不是先發，「我們肯定會在訓練營、熱身賽中嘗試小陣容會是什麼樣子，很難想像這樣做不好，因為我們有很多天賦跟得分能力，將魯尼（Kevon Looney）擺上中鋒，我們有條件擺上4名矮球員做搭配。」

相關新聞

NBA／拒絕喬丹親筆簽名的男人！美媒曝布朗森趣味小故事

《ESPN》記者揚米蘇克（Ohm Youngmisuk）近日透露一段有關布朗森（Jalen Brunson）與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的有趣小故事。 揚米蘇克表示他是從布

NBA／保羅是否先發成熱門話題 柯爾：我們有6個先發球員

勇士隊休賽季發起震撼交易，將第六人波爾（Jordan Poole）交易至巫師隊換來老牌控衛保羅（Chris Paul），由於勇士陣中「浪花兄弟」的先發地位不容動搖，外界也十分關注生涯從未替補出賽的保羅

NBA／勇士簽32歲老後衛 昔日曾遭湯普森、格林狂嗆

根據消息，勇士預計會簽下32歲後衛麥葛魯德（Rodney McGruder），不過這並非是正式合約，僅是一份訓練營合約。麥葛魯德必須透過表現爭取成為球隊最後正選名單成員。 麥葛魯德過去曾效力熱火

NBA／暴龍竄出領跑里拉德爭奪戰 傳可能在媒體日前完成交易

NBA賽季剩下不到一個月就要開打，但里拉德（Damian Lillard）新賽季將會披哪隊球衣卻尚未分明，原先幾近沒消沒息的交易案近期總算有新進度，根據外媒指出，暴龍這幾周積極探詢里拉德價碼，目前領跑

NBA／迎生涯關鍵賽季 威斯曼力求表現爭取續約

對2020年選秀榜眼威斯曼（James Wiseman）來說，今年賽季將面臨生涯的十字路口，除了新人合約即將到期外，儘管他有資格可以爭取一份4年6900萬到8000萬美元的合約，不過活塞現階段還沒有相

NBA／期勉小哈德威搶最佳第六人 基德：他有能力做到

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）近日在接受知名記者史坦（Marc Stein）採訪時，談到了小哈德威（Tim Hardaway Jr.）的角色定位，基德期盼他能夠成為球隊板凳暴徒。 「我

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦