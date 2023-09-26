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NBA／勇士簽32歲老後衛 昔日曾遭湯普森、格林狂嗆
根據消息，勇士預計會簽下32歲後衛麥葛魯德（Rodney McGruder），不過這並非是正式合約，僅是一份訓練營合約。麥葛魯德必須透過表現爭取成為球隊最後正選名單成員。
麥葛魯德過去曾效力熱火、快艇和活塞等隊，上季他出賽32場，平均得到5.7分2.3籃板，三分球命中率42.3%。勇士先前決定不簽「魔獸」霍華德（Dwight Howard），最後還是又補了後場，而非外界認為的中前鋒缺口。
麥葛魯德將代表勇士打訓練營比賽，不過外界關注的不是他的表現，而是過往他曾經與勇士球員有過「恩怨」。
在2021年賽季的一場比賽中，麥葛魯德與托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）發生爭執，還怒槓勇士板凳，雙方出現一些口角。
賽後，湯普森（Klay Thompson）為隊友出氣，直接開嗆麥葛魯德。「這傢伙可能很快就會退出聯盟了。他可能為此感到氣憤。他一直瞪著我的隊友，搞得好像他是個多偉大的球星。」
格林（Draymond Green）也不忘跟著補刀，他嘲諷地說：「麥葛魯德什麼時候成了一個硬漢了？我在聯盟看過很多硬漢，但我知道沒人會害怕麥葛魯德。湯普森說得很好。」
這場衝突已經過去一段時間了，如今隨著麥葛魯德成了勇士的一員，這些言論又再被媒體和網友重新掀開，會不會造成球隊訓練營的一些尷尬氣氛，恐怕某種程度也會成了一個話題焦點。
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