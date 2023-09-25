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NBA／迎生涯關鍵賽季 威斯曼力求表現爭取續約

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
威斯曼新賽季將面臨生涯十字路口。 法新社
威斯曼新賽季將面臨生涯十字路口。 法新社

對2020年選秀榜眼威斯曼（James Wiseman）來說，今年賽季將面臨生涯的十字路口，除了新人合約即將到期外，儘管他有資格可以爭取一份4年6900萬到8000萬美元的合約，不過活塞現階段還沒有相關續約計畫，而是要持續觀察威斯曼的表現。

威斯曼在勇士遲遲未能兌現天賦後，在上季季中透過4方交易被送到活塞。不過在重建中的底特律城，威斯曼沒有太多壓力，也得到不少表現空間。總計在24場出賽中，有22場擔任先發，場均獲得12.7分8.1籃板，投籃命中率53.1%，每場出手10.2次也是生涯最多。

威斯曼在新賽季的合約為球隊選項，年薪1211萬美元；在同梯愛德華（Anthony Edwards）、鮑爾（LaMelo Ball）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、貝恩（Desmond Bane）都獲得頂級合約的情況下，威斯曼仍是得先證明自己的能力，才能繼續在NBA生存下去。

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