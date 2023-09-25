NBA／期勉小哈德威搶最佳第六人 基德：他有能力做到

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）近日在接受知名記者史坦（Marc Stein）採訪時，談到了小哈德威（Tim Hardaway Jr.）的角色定位，基德期盼他能夠成為球隊板凳暴徒。

「我為他感到興奮。我希望能夠和小哈德威談談奪下年度最佳第六人的事情。如果他能問鼎年度最佳第六人，這將會帶給我們滿滿助力。我認為他有能力做到。」基德說。

小哈德威上季一共出賽71場，其中45場擔任先發，場均得到14.4分3.5籃板1.8助攻，三分命中率38.5%。

儘管小哈德威得到主帥的肯定並寄予厚望，不過根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，過去一段時間獨行俠傳出對溜馬神射手希爾德（Buddy Hield）感興趣，特別是在他和球團續約談判破裂之後，相關交易流言也不斷流出。而一直以來，小哈德威都被視為可能會拿來交易的籌碼。

對此，獨行俠隨隊記者阿夫塞斯（Grant Afseth）跟進報導指出，他表示獨行俠和溜馬之間有關希爾得的交易談判目前並沒有進展；其次，溜馬在相關交易包裹中表明不要小哈德威。最後溜馬希望能從希爾德的交易中得到一些甜頭，包含首輪選秀權等。

小哈德威的合約將在2024-25年賽季結束後到期，今年他的薪資為1790萬美元，明年賽季則是1620萬美元。

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