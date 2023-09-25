NBA／期勉小哈德威搶最佳第六人 基德：他有能力做到
獨行俠總教練基德（Jason Kidd）近日在接受知名記者史坦（Marc Stein）採訪時，談到了小哈德威（Tim Hardaway Jr.）的角色定位，基德期盼他能夠成為球隊板凳暴徒。
「我為他感到興奮。我希望能夠和小哈德威談談奪下年度最佳第六人的事情。如果他能問鼎年度最佳第六人，這將會帶給我們滿滿助力。我認為他有能力做到。」基德說。
小哈德威上季一共出賽71場，其中45場擔任先發，場均得到14.4分3.5籃板1.8助攻，三分命中率38.5%。
儘管小哈德威得到主帥的肯定並寄予厚望，不過根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，過去一段時間獨行俠傳出對溜馬神射手希爾德（Buddy Hield）感興趣，特別是在他和球團續約談判破裂之後，相關交易流言也不斷流出。而一直以來，小哈德威都被視為可能會拿來交易的籌碼。
對此，獨行俠隨隊記者阿夫塞斯（Grant Afseth）跟進報導指出，他表示獨行俠和溜馬之間有關希爾得的交易談判目前並沒有進展；其次，溜馬在相關交易包裹中表明不要小哈德威。最後溜馬希望能從希爾德的交易中得到一些甜頭，包含首輪選秀權等。
小哈德威的合約將在2024-25年賽季結束後到期，今年他的薪資為1790萬美元，明年賽季則是1620萬美元。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最新中華隊快報
▪ 中華隊點將錄
▪ 賽程與轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言