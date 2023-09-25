NBA／擁有4冠+1FMVP還不夠 伊古達拉：我不是名人堂球員

伊古達拉（Andre Iguodala）曾幫助勇士隊奪下4座總冠軍，今年5月傳出退休消息。近日他在瑞迪克（JJ Redick）節目上討論球星的定義時，自認不夠格進入名人堂。

瑞迪克認為有沒有冠軍是評價一名球員的重要指標，伊古達拉雖認同，但他也表示，「我不是迷信冠軍戒文化的人，儘管我是受益者，但我知道自己有很多缺點。」

伊古達拉接著稱自己不是名人堂球員，並解釋原因，「那些傢伙沒有任何缺點，我自認很優秀，但跟布萊恩（Kobe Bryant）和詹姆斯（LeBron James）相比，我和其他人都比不上，他們就像處在不同世界當中。」

伊古達拉也強調歷史最佳球員就是喬丹（Michael Jordan），「他又是另一個等級，有自己的層級，喬丹就是如此棒。」

伊古達拉生涯陸續效力76人、金塊、勇士、熱火，2021年又回鍋勇士。現年39歲的他已在NBA征戰19個賽季，只入選過1次明星賽，但有4枚冠軍戒。2015年勇士擊敗騎士奪冠，伊古達拉憑藉優異表現獲得FMVP，但引發不少爭論。當家球星柯瑞（Stephen Curry）直到2022年奪下第4冠，才拿到生涯首座FMVP，擺脫外界質疑。

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