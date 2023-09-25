快訊

專題／邊玩邊學的網路世界！「數位原生世代」 3C與社群已成抵擋不了的趨勢

過氧化物儲放3千公斤嚴重超量！明揚大火釀9死百餘傷 屏東縣府重罰工廠240萬

查5家可敘獎！高雄「薑母鴨公文」基層警餘怒未消 痛批：嘉獎不欠這項

NBA／球迷嗆歐洲聯賽強度高於NBA 杜蘭特：你們瘋了嗎

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特再度與網友槓上。 法新社
杜蘭特再度與網友槓上。 法新社

向來習慣在社群上與球迷論戰的杜蘭特（Kevin Durant），近日又為了NBA和歐洲聯賽哪邊的比賽強度更強，再度和網友互槓。

事件起因在於一名效力歐洲聯賽的美國球員希尼斯（Kyle Hines）的談話，他曾在2008年參加選秀卻未受青睞，之後生涯幾乎都在歐洲打滾。他用西洋跳棋來比喻NBA，而把歐洲聯賽形容是西洋棋，某種程度也是暗諷歐洲聯賽的難度要高於NBA。

這番言論被轉載到美國社群媒體「Legion Hoops」後，引發兩個聯盟誰強度更高的爭論，結果吸引了杜蘭特前去筆戰。

一位署名B-Moe的球迷寫道：「NBA很容易，歐洲聯賽很難。大家的觀點都一樣，安比德（Joel Embiid）在歐洲聯賽場均是拿不到30分！」

杜蘭特馬上回應：「滾出這裡吧，笑死人。你們都瘋了。」

該名球迷又繼續回嗆：「你們根本沒在防守的。NBA比賽就是為了得分而設計。就是如此，我們每天看的就是這種籃球比賽。」杜蘭特也回道：「兄弟，沒有人會認真討論你說的話，你只是想試著表現出自己與眾不同而已。」

球迷再度開轟：「兄弟閉嘴吧。更多金錢和名譽並不代表比賽更有競爭力也更艱難。我們都知道NBA就比較專注在得分方面，甚至還要制定假摔規則，你覺得這很酷嗎？哈，我懂了。」

杜蘭特最後回說：「你離題了，不過兄弟你贏了。希望你今年會買歐洲聯賽轉播套餐去支持他們。」網友B-Moe最後也提到他沒有懷疑NBA擁有最好的球員這一點，但杜蘭特就沒有繼續回應了。

相關新聞

NBA／球迷嗆歐洲聯賽強度高於NBA 杜蘭特：你們瘋了嗎

向來習慣在社群上與球迷論戰的杜蘭特（Kevin Durant），近日又為了NBA和歐洲聯賽哪邊的比賽強度更強，再度和網友互槓。 事件起因在於一名效力歐洲聯賽的美國球員希尼斯（Kyle Hines

NBA／傳里拉德不願去暴龍 三大因素成交易與否關鍵

就在媒體傳出拓荒者有意加速里拉德（Damian Lillard）的交易談判之後，暴龍也浮現在流言之中，而知名記者史坦（Marc Stein）則表示，暴龍對里拉德感興趣是真實的。 不過史坦也提到，

NBA／回憶詹皇加盟熱火「王朝宣言」 韋德：不會有人當真吧

2010年夏天，詹姆斯（LeBron James）上電視發表震撼全球的「決定」，宣佈要將天賦帶到南灘，與兩位同梯韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）共組三巨頭。詹姆斯更在記者會

NBA／曝拓荒者本週加速里拉德交易談判 熱火未參與其中

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，拓荒者在這一週加強談判力道，持續和不同球隊進行對話，探詢有關里拉德（Damian Lillard）的不同交易方案，不過

NBA／預測安戴托昆波不會續約公鹿 名記直言規則難延續戰力

有關「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）未來是否會選擇離開公鹿的話題，在近期持續發酵，儘管只是揣測，但隨著安戴托昆波的發言也引發外界更多想像空間。 知名記者溫德霍

NBA／無緣簽約勇士 霍華德自勉：人生是永無止境的挑戰

歷經和勇士會面試訓之後，一度傳出「魔獸」霍華德（Dwight Howard）有望得到一份合約，但勇士最終仍決定不會引進這位昔日明星中鋒，藉此保留陣容運作靈活性。 霍華德去年曾毛遂自薦加盟勇士，但

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦