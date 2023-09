NBA／球迷嗆歐洲聯賽強度高於NBA 杜蘭特：你們瘋了嗎

向來習慣在社群上與球迷論戰的杜蘭特(Kevin Durant),近日又為了NBA和歐洲聯賽哪邊的比賽強度更強,再度和網友互槓。

事件起因在於一名效力歐洲聯賽的美國球員希尼斯(Kyle Hines)的談話,他曾在2008年參加選秀卻未受青睞,之後生涯幾乎都在歐洲打滾。他用西洋跳棋來比喻NBA,而把歐洲聯賽形容是西洋棋,某種程度也是暗諷歐洲聯賽的難度要高於NBA。

這番言論被轉載到美國社群媒體「Legion Hoops」後,引發兩個聯盟誰強度更高的爭論,結果吸引了杜蘭特前去筆戰。

一位署名B-Moe的球迷寫道:「NBA很容易,歐洲聯賽很難。大家的觀點都一樣,安比德(Joel Embiid)在歐洲聯賽場均是拿不到30分!」

杜蘭特馬上回應:「滾出這裡吧,笑死人。你們都瘋了。」

該名球迷又繼續回嗆:「你們根本沒在防守的。NBA比賽就是為了得分而設計。就是如此,我們每天看的就是這種籃球比賽。」杜蘭特也回道:「兄弟,沒有人會認真討論你說的話,你只是想試著表現出自己與眾不同而已。」

球迷再度開轟:「兄弟閉嘴吧。更多金錢和名譽並不代表比賽更有競爭力也更艱難。我們都知道NBA就比較專注在得分方面,甚至還要制定假摔規則,你覺得這很酷嗎?哈,我懂了。」

杜蘭特最後回說:「你離題了,不過兄弟你贏了。希望你今年會買歐洲聯賽轉播套餐去支持他們。」網友B-Moe最後也提到他沒有懷疑NBA擁有最好的球員這一點,但杜蘭特就沒有繼續回應了。

NBA easy….. euro league hard. Everybody say the same. Joel Embiid can’t avg 30 in the euro league!