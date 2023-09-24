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NBA／回憶詹皇加盟熱火「王朝宣言」 韋德：不會有人當真吧

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
熱火三巨頭。 美聯社
熱火三巨頭。 美聯社

2010年夏天，詹姆斯（LeBron James）上電視發表震撼全球的「決定」，宣佈要將天賦帶到南灘，與兩位同梯韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）共組三巨頭。詹姆斯更在記者會上霸氣宣告，將會帶領熱火贏得總冠軍，「不是1個，也不是2個，不是3個、不是4個、不是5個、不是6個、也不是7個。」

正值年輕力壯的三巨頭在合體之後，確實連續4年闖進總冠軍賽，並贏得兩座總冠軍，只是詹姆斯無法實現當初豪情壯志的冠軍王朝宣言，這番話隨著他離開邁阿密，也成了不少球迷調侃的關鍵字。

近日，韋德在作客節目時就談到了這件事情，他打趣說道：「我從來沒有把這個當作一回事，該不會有人真的當真了吧？我們當時舉辦了一個慶典，面前坐著很多球迷，我們可沒有說要連續拿下7座總冠軍。」

對於詹姆斯在2014年總冠軍賽熱火慘遭馬刺痛宰後決定離開邁阿密一事，韋德坦言自己當時確實感到有些生氣。

「我內心有沒有感到一些生氣？有的。我也是人，我不想失去這項運動最好的球員。」韋德說道，「為什麼我們會失去他？我當時放棄了我的球星地位，讓你加入來幫助領導我們。我曾經以為他永遠都不會回到克里夫蘭打球。」

「後來我想通了，這樣的選擇和騎士無關，取決於詹姆斯和他的家人是如何看待自己的職業生涯。」韋德說。

韋德最終也給了好麻吉最大的祝福。「兄弟，無論你去到哪裡，都是能夠贏球。你留下來，我們會贏，你回去克里夫蘭，騎士就會贏。最終，你要做對詹姆斯最好的選擇。如果你想從我這裡得到祝福，那麼你已經得到了。」

帶著奪冠經驗重返故鄉的詹姆斯，再度連續4年率隊打進總冠軍賽，並且在2016年為騎士贏得隊史首座總冠軍。

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