NBA／曝拓荒者本週加速里拉德交易談判 熱火未參與其中
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，拓荒者在這一週加強談判力道，持續和不同球隊進行對話，探詢有關里拉德（Damian Lillard）的不同交易方案，不過目前還是沒有實質性進展。
沃納羅斯基表示：「關於里拉德的交易討論在本週變多了，但還沒有接近達成交易。就像先前所討論的一樣，交易會在訓練營前後加速。拓荒者不僅是和對里拉德感興趣的球隊談判，他們也希望能獲得更多回饋，並考慮能否透過三方或四方交易得到更多的選秀權。拓荒者這一週付出了很多努力，表現出一支想在訓練營前完成交易的球隊。」
至於里拉德最屬意的下家熱火，沃納羅斯基的消息指出，熱火這週沒有參與到和拓荒者的談判，但這也不代表里拉德會被送到其他地方。「我們知道在交易討論和談判過程中，一通電話很可能就瞬間改變情況。」沃納羅斯基說道。
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