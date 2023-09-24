NBA／預測安戴托昆波不會續約公鹿 名記直言規則難延續戰力

有關「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）未來是否會選擇離開公鹿的話題，在近期持續發酵，儘管只是揣測，但隨著安戴托昆波的發言也引發外界更多想像空間。

知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）近日更補上一槍，表示安戴托昆波的下一份合約將不會和公鹿續約，而是會選擇轉戰其他球隊。溫德霍斯特透露，若出現這樣的結果，恐怕也是跟聯盟現有勞資協議規則有關。

「如果字母哥一直說整個職業生涯都想待在公鹿，那我可能會有不同的想法，我想大家也都注意到了字母哥今年的一些言論。而現有的規則之下，一支球隊想要長時間保持競爭力將變得很艱難，現有規則是為了避免出現王朝球隊，可能不是針對像公鹿這種小市場球隊，或許是針對湖人、勇士這樣的球隊，但公鹿必然也會受到影響，這讓他們很難同時承擔多位頂薪球員，繼續向前邁進。」溫德霍斯特說。

事實上，早在4月時，溫德霍斯特就預估安戴托昆波將不會和公鹿球團在今年夏天達成續約協議。當時他就直言：「我認為字母哥不太可能在今年夏天續約。他還有兩年的時間，考量到球隊正發生的一切，考慮到新的老闆，這讓延長合約變得非常困難。公鹿花了很多錢，再加上新規則出爐，這將限制他們未來補強的方式，公鹿的奪冠之路即將走到盡頭。」

安戴托昆波雖然目前正值巔峰狀態，但公鹿其他主力如米道頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday）、洛培茲（Brook Lopez）等都已經超過32歲，歲月已經沒有留給公鹿太多時間。

面對未來可能薪資空間卡死、豪華稅暴增又難以大規模補強陣容的多重壓力下，也難怪外界普遍認為安戴托昆波很可能會為了追求奪冠機會，選擇另覓良木。

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