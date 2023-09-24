快訊

柔道男神！楊勇緯兩個「半勝」晉8強 將碰日本強敵近藤隼斗

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次沒有星冰樂

亞運射擊／18歲大一新鮮人陳淇晉級決賽 林穎欣落馬

NBA／預測安戴托昆波不會續約公鹿 名記直言規則難延續戰力

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波未來是否會離開公鹿成了近期的焦點話題。 路透社
安戴托昆波未來是否會離開公鹿成了近期的焦點話題。 路透社

有關「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）未來是否會選擇離開公鹿的話題，在近期持續發酵，儘管只是揣測，但隨著安戴托昆波的發言也引發外界更多想像空間。

知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）近日更補上一槍，表示安戴托昆波的下一份合約將不會和公鹿續約，而是會選擇轉戰其他球隊。溫德霍斯特透露，若出現這樣的結果，恐怕也是跟聯盟現有勞資協議規則有關。

「如果字母哥一直說整個職業生涯都想待在公鹿，那我可能會有不同的想法，我想大家也都注意到了字母哥今年的一些言論。而現有的規則之下，一支球隊想要長時間保持競爭力將變得很艱難，現有規則是為了避免出現王朝球隊，可能不是針對像公鹿這種小市場球隊，或許是針對湖人、勇士這樣的球隊，但公鹿必然也會受到影響，這讓他們很難同時承擔多位頂薪球員，繼續向前邁進。」溫德霍斯特說。

事實上，早在4月時，溫德霍斯特就預估安戴托昆波將不會和公鹿球團在今年夏天達成續約協議。當時他就直言：「我認為字母哥不太可能在今年夏天續約。他還有兩年的時間，考量到球隊正發生的一切，考慮到新的老闆，這讓延長合約變得非常困難。公鹿花了很多錢，再加上新規則出爐，這將限制他們未來補強的方式，公鹿的奪冠之路即將走到盡頭。」

安戴托昆波雖然目前正值巔峰狀態，但公鹿其他主力如米道頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday）、洛培茲（Brook Lopez）等都已經超過32歲，歲月已經沒有留給公鹿太多時間。

面對未來可能薪資空間卡死、豪華稅暴增又難以大規模補強陣容的多重壓力下，也難怪外界普遍認為安戴托昆波很可能會為了追求奪冠機會，選擇另覓良木。

相關新聞

NBA／無緣簽約勇士 霍華德自勉：人生是永無止境的挑戰

歷經和勇士會面試訓之後，一度傳出「魔獸」霍華德（Dwight Howard）有望得到一份合約，但勇士最終仍決定不會引進這位昔日明星中鋒，藉此保留陣容運作靈活性。 霍華德去年曾毛遂自薦加盟勇士，但

NBA／預測安戴托昆波不會續約公鹿 名記直言規則難延續戰力

有關「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）未來是否會選擇離開公鹿的話題，在近期持續發酵，儘管只是揣測，但隨著安戴托昆波的發言也引發外界更多想像空間。 知名記者溫德霍

NBA／讚詹皇大型持球發動機特性 伊古達拉：熱火引領小球革命

談到「小球風潮」，很多人都直指是勇士開創了時代新局，透過無與倫比的小球體系打造了8年內4度奪冠的盛世；不過身為勇士冠軍元老，伊古達拉（Andre Iguodala）認為勇士並非開啟小球潮流，而是詹姆斯

NBA／衛少興奮續留快艇 新賽季有望創空前紀錄里程碑

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今年夏天與快艇達成兩年786萬美元的續約協議，其中第2年為球員選項。近日接受採訪時，衛斯特布魯克表示能夠繼續留在家鄉球隊打球，他感到非常興奮。

NBA／里拉德交易案撲朔迷離 赫洛神秘動態感嘆商場無朋友

自從拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）拋出賣我震撼彈更指名非熱火不去之後，最佳第六人赫洛（Tyler Herro）就頻頻出現在交易流言之中；儘管兩個月過去了，里拉德交易案的進展依然撲朔迷

NBA／加盟湖人如美夢成真 伍德期待聯手戴維斯組野獸禁區

出身加州、近日如願加盟洛杉磯湖人的內線長人伍德（Christian Wood），近日在接受採訪時直言能夠重返家鄉球隊的感覺真是太棒了，同時他也透露戴維斯（Anthony Davis）一直是他學習效仿的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦