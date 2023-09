NBA／無緣簽約勇士 霍華德自勉：人生是永無止境的挑戰

歷經和勇士會面試訓之後,一度傳出「魔獸」霍華德(Dwight Howard)有望得到一份合約,但勇士最終仍決定不會引進這位昔日明星中鋒,藉此保留陣容運作靈活性。

霍華德去年曾毛遂自薦加盟勇士,但遭到球隊顧問帕楚利亞(Zaza Pachulia)潑冷水;如今再次扣關,儘管自認可以填補勇士薄弱的禁區戰力和高度,但霍華德依然未受到青睞。

無緣重返NBA,不過霍華德並不氣餒,媒體透露,他預計會在聯盟各隊的訓練營開始之前這段期間,積極接觸對他仍感興趣的一些球隊。

此外,霍華德也不忘在推特上發文為自己打氣。「唯有一名勇士才能承受求知之路,一名勇士不能抱怨或後悔任何事情。他的人生是永無止境的挑戰。挑戰之路沒有好壞,挑戰就是挑戰。去追求偉大吧。」

上季轉戰台灣職籃引爆一陣魔獸風潮的霍華德,留下場均23.2分16.2籃板5助攻的數據。合約結束後他也頻頻透過社群向台灣球迷喊話,不少人也期盼他可以回歸。不過就目前台灣職籃各隊的補強情況來看,球迷想要在現場一睹魔獸丰采,恐怕是有難度。

