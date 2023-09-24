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NBA／無緣簽約勇士 霍華德自勉：人生是永無止境的挑戰

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
魔獸霍華德仍尋求重返NBA機會。記者余承翰／攝影 余承翰
魔獸霍華德仍尋求重返NBA機會。記者余承翰／攝影 余承翰

歷經和勇士會面試訓之後，一度傳出「魔獸」霍華德（Dwight Howard）有望得到一份合約，但勇士最終仍決定不會引進這位昔日明星中鋒，藉此保留陣容運作靈活性。

霍華德去年曾毛遂自薦加盟勇士，但遭到球隊顧問帕楚利亞（Zaza Pachulia）潑冷水；如今再次扣關，儘管自認可以填補勇士薄弱的禁區戰力和高度，但霍華德依然未受到青睞。

無緣重返NBA，不過霍華德並不氣餒，媒體透露，他預計會在聯盟各隊的訓練營開始之前這段期間，積極接觸對他仍感興趣的一些球隊。

此外，霍華德也不忘在推特上發文為自己打氣。「唯有一名勇士才能承受求知之路，一名勇士不能抱怨或後悔任何事情。他的人生是永無止境的挑戰。挑戰之路沒有好壞，挑戰就是挑戰。去追求偉大吧。」

上季轉戰台灣職籃引爆一陣魔獸風潮的霍華德，留下場均23.2分16.2籃板5助攻的數據。合約結束後他也頻頻透過社群向台灣球迷喊話，不少人也期盼他可以回歸。不過就目前台灣職籃各隊的補強情況來看，球迷想要在現場一睹魔獸丰采，恐怕是有難度。

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