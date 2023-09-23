NBA／讚詹皇大型持球發動機特性 伊古達拉：熱火引領小球革命

談到「小球風潮」，很多人都直指是勇士開創了時代新局，透過無與倫比的小球體系打造了8年內4度奪冠的盛世；不過身為勇士冠軍元老，伊古達拉（Andre Iguodala）認為勇士並非開啟小球潮流，而是詹姆斯（LeBron James）在熱火時期所引領，進而開枝散葉。

「當詹姆斯在熱火時，他們一開始敗給了獨行俠，然後他們在陣容上做了微調。這很有意思，你能看到波許在5號位的一些調整。這陣容看起來並不小，因為詹姆斯是持球發動機，他可是一個大塊頭。但他們在面對馬刺時又進行了部份調整，我認為那是你開始看到小球風格興起的時候。但卻沒人真正去討論這些。」伊古達拉說。

就伊古達拉的看法，熱火當初在沒有傳統大個中鋒的情況下，透過個人能力、強勢攻守轉換和三分外線的體系，建立了小球時代的雛形；隨後，勇士在這樣的基礎之下發展出更為高級的小球打法，更多的團隊走位搭配和無球掩護，加上三分球無限量產的加乘威力，可以說是改變了NBA潮流。

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