NBA／衛少興奮續留快艇 新賽季有望創空前紀錄里程碑
衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今年夏天與快艇達成兩年786萬美元的續約協議，其中第2年為球員選項。近日接受採訪時，衛斯特布魯克表示能夠繼續留在家鄉球隊打球，他感到非常興奮。
「對我而言，這感覺幾乎就像是一個全新的開始。我能夠繼續留在這裡，繼續留在家鄉打球，我能夠享受這麼多球迷的關注，我的家人在這裡，孩子在這裡，我能夠在一支優秀的球隊中打球，他們能夠為球員提供任何我們所需要的一切。我很興奮能在新賽季繼續為快艇效力。」衛斯特布魯克說。
邁入生涯第16個賽季，已經累積198次大三元的衛斯特布魯克，即將成為聯盟史上首位大三元累積破200次的球員；此外，衛斯特布魯克生涯已經累積24457分和7964個籃板，有望成為詹姆斯之後史上第2位達到至少25000分、9000次助攻和8000個籃板的球員。
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