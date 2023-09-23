PLG／攻城獅克服補強亂流陣容開箱 歐獅傅劉光尚成亮點

在歷經今年休賽季的補強亂流後，新竹攻城獅今天在2023 FIBA州際盃新加坡表演賽中開箱新賽季陣容，包括兩名新洋將伯朗（Taylor Braun）、歐獅傅（Daniel Ochefu）都登場小試身手，最終攻城獅也以84：61輕取以本土陣容應戰的榮達黃蜂。

攻城獅今年休賽季補強遭遇亂流，包括在選秀會上選進的狀元阿拉薩、王翊帆最終都無法順利簽約，與自由球員林秉聖又爆發合約風波，不過攻城獅球團依舊沒有停下補強腳步，包括補進「籃板狂人」周伯勳、後衛王子綱、前鋒施顏宗與簽下落選秀劉光尚，至於外籍生的空缺則由張傑瑋補上。

而在洋將部分，攻城獅除了與中華隊歸化球員阿提諾繼續合作外，還找來前鋼鐵人「大三元製造機」伯朗以及長人歐獅傅加盟，並在這次的表演賽中開箱，在今天賽事中伯朗也依舊維持全能身手，上半場就有多次精彩串連攻勢的演出，至於歐獅傅面對榮達黃蜂本土球員也展現在禁區的主宰力，上半場3投3中拿下8分5籃板，幫助攻城獅上半場打完以50：31領先。

在大幅領先的情況下，攻城獅在下半場也開始嘗試不同本土陣容的搭配，但也讓榮達黃蜂吹起反攻號角，在第三節末段拉出一波8：0的攻勢，將一度高達20分以上的領先優勢縮小到13分差，前三節打完攻城獅以60：44領先，不過第四節攻城獅仍是穩住領先優勢，最終以23分差距勝出。

攻城獅今天幾名新援都有亮眼表現，包括張傑瑋與歐獅傅攻下全隊最高的12分，其中歐獅傅另有7籃板、3阻攻演出，伯朗與本土新秀劉光尚則有11分進帳。

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