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NBA／里拉德交易案撲朔迷離 赫洛神秘動態感嘆商場無朋友

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
赫洛頻頻陷入交易流言。 美聯社
赫洛頻頻陷入交易流言。 美聯社

自從拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）拋出賣我震撼彈更指名非熱火不去之後，最佳第六人赫洛（Tyler Herro）就頻頻出現在交易流言之中；儘管兩個月過去了，里拉德交易案的進展依然撲朔迷離，但也讓牽涉其中的赫洛不免感嘆，在NBA這個大生意場中，沒有人是真正朋友。

赫洛是在IG限時動態中抒發心情，這番感言也不禁讓人聯想到里拉德的交易是否會在近期內成真？而赫洛離開邁阿密的時間也在倒數中？

不過對赫洛來說，這段期間宛如一顆心懸在半空的感受著實不好受，即便熱火想利用他做為籌碼進而升級陣容，拓荒者一方顯然也沒有對赫洛太感興趣，導致熱火所能提供的資產有限，交易也就難以成行。

按照日前的報導，里拉德的交易案目前提升到另一個層級，傳出包括公牛和暴龍等都有意爭取里拉德，甚至連雷霆也出現其中；《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）則是透露，拓荒者這一週仍在探索這些可能性，表現出來就像是一支想在訓練營開始前達成交易的球隊。

赫洛神秘動態吐心聲。 截自IG動態
赫洛神秘動態吐心聲。 截自IG動態

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