NBA／加盟湖人如美夢成真 伍德期待聯手戴維斯組野獸禁區

出身加州、近日如願加盟洛杉磯湖人的內線長人伍德（Christian Wood），近日在接受採訪時直言能夠重返家鄉球隊的感覺真是太棒了，同時他也透露戴維斯（Anthony Davis）一直是他學習效仿的對象，並期待兩人搭檔出賽。

「這感覺真的太棒了，彷彿是美夢成真一樣，這也是我一直以來的夢想。我從小就一直看著這支球隊打球，所以如今我能夠成為湖人的成員之一，這真是太棒了。我來到球館訓練時，這裡的氛圍也是非常棒。」伍德說。

談到球迷對他的歡迎，伍德表示：「滿滿都是愛。自從我來到這裡，所有人都在向我表達愛意，隊友們也是如此，他們對於我們在下個賽季可以做到的事情感到興奮。球迷也很棒，這就是洛杉磯的球迷，我知道他們表達的方式有些不同，不過我很喜歡。畢竟這裡就是我的家鄉。”

伍德上季為獨行俠出賽67場，平均可以攻下16.6分7.3籃板1.8助攻1.1阻攻，投籃命中率51.5%，三分球命中率37.6%，罰球命中率77.2%。他的加盟將讓原本就高大強悍的湖人禁區戰力如虎添翼，整體深度幾乎傲視全聯盟。

對於可能會擔任戴維斯的主要替補或是直接和他成為禁區搭檔，伍德也是雀躍不已。「無論球隊需要我做什麼，我都樂意去做。我認為我跟戴維斯一同出賽將會是瘋狂的組合，他是我一直以來學習研究的對象，我認為我們有很多相似之處。」

另一方面，伍德也提到總教練漢姆（Darvin Ham）對於他加盟湖人所起到的作用。「不管你信不信，我現在終於可以說了。漢姆在自由市場開啟後幾乎每天都在打電話給我。我們有著很棒的關係，我認為對我來說這是非常重要的一點。能夠擁有那種與教練溝通機會相當寶貴，透過這種機會，你可以和教練展開個人層面的溝通，而且他也是一個球員型教練。漢姆非常信任我，他相信我有能力為球隊提供幫助，這是非常重要的事情。」伍德說。

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