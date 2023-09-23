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NBA／填補史馬特離去缺口 傳泰托姆將扛更多控衛角色
就在後場鐵衛史馬特（Marcus Smart）轉戰灰熊後，雖然塞爾蒂克陣中還有波格登（Malcolm Brogdon）、懷特（Derrick White）、普里查德（Payton Pritchard）等後場戰力，但仍傳出球隊有意讓泰托姆（Jayson Tatum）擔任更多進攻發動的角色，也就是扛下控衛的責任。
這對於習慣鋒線作戰的泰托姆來說，可說是一大挑戰，也是他能否真正蛻變全能前鋒、提升本身持球破壞力的關鍵。《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）即指出，泰托姆休賽季在洛杉磯進行訓練時，花了許多時間加強自己的控球能力。
泰托姆上季首度達成場均得分破30分的成就，平均助攻4.6次也創新高，季後賽期間更提升到5.3次。顯然，泰托姆是有能力來適應球隊所賦予的新角色。
另一方面，根據《波士頓環球報》記者默斯巴契（Adam Himmelsbach）的消息，先前傳出與球團關係緊張的波格登（Malcolm Brogdon），如今已經沒有被交易的可能性，地位相當穩固，其中原因除了他的場上貢獻外，史馬特的離開也是一大因素，球隊更仰賴他在後場的穩定發揮。
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