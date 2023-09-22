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NBA／不隨波逐流狂砍三分 德羅展：做自己無需改變

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
德羅展(右)堪稱中距離跳投達人。 美聯社
德羅展(右)堪稱中距離跳投達人。 美聯社

被稱為「中距離跳投達人」的德羅展（DeMar DeRozan），一直備受外界批評的就是欠缺三分線投射能力，生涯命中率僅29.1%；不過德羅展近期接受採訪時直言，不想要因當代外線風潮而作出改變。

「我不需要做出任何改變，」德羅展說，「在NBA歷史上，只有38個人的總得分比我更多。」

德羅展繼續補充道，「我不是說我不需要去投三分球，但我也不是說我每晚都要出手砍10顆三分球，我不這麼認為。我依然會待在我的舒適區，做我擅長的事情。當有三分外線機會時，我還是會出手。」

14年職業生涯中，德羅展場均可以攻下21.0分，投籃命中率46.8%，這兩年效力公牛更繳出生涯最佳進攻表現。

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