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NBA／真的要加入勇士？魔獸與3名球員洛杉磯合體練球
昨天美媒爆料「魔獸」霍華德（Dwight Howard）有望重返NBA，加盟勇士隊。雖今天尚未簽約，但他真的和格林（Draymond Green）、保羅（Chris Paul）等人一起在洛杉磯訓練。
《Bleacher Report》記者杜馬斯（Jason Dumas）昨天爆料，霍華德已完成勇士2次試訓，且陣中老將們都支持球隊簽下他。
今天霍華德、格林與保羅一同訓練照被曝光，有趣的是，公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）也是其中一員，他們還一起玩美式足球。訓練師也發IG限動分享訓練場地畫面，透露時間為早上6點。
現年37歲的霍華德上次在NBA出賽是2021-22賽季，當時他在湖人出賽60場，平均得到6.2分5.9籃板。霍華德曾自豪只有他能守住約柯奇（Nikola Jokic），勇士缺乏合格長人，也許魔獸能提供一些幫助，但教頭柯爾（Steve Kerr）向來偏好打小球戰術。
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