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NBA／布克推首款簽名鞋圓夢 自曝高中常穿KD代言鞋

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特(左)和布克。 法新社
杜蘭特(左)和布克。 法新社

太陽球星布克（Devin Booker）和代言品牌Nike推出首款簽名球鞋「Book1」，在接受採訪時他表示，這是他童年的夢想，而對NBA球員來說，也是一大成就。

「「這是一項偉大的職業成就。能夠擁有屬於自己的簽名球鞋是我從小的夢想，當我還是個孩子的時候，我就會畫一些設計圖和設計Logo，而現在這一切都成了現實，這種感覺實在難以言表。」布克說。

另一方面，布克還透露自己在高中時期經常穿杜蘭特（Kevin Durant）代言的球鞋，如今兩人卻成了並肩作戰的隊友。

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