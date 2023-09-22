NBA／布克推首款簽名鞋圓夢 自曝高中常穿KD代言鞋
太陽球星布克（Devin Booker）和代言品牌Nike推出首款簽名球鞋「Book1」，在接受採訪時他表示，這是他童年的夢想，而對NBA球員來說，也是一大成就。
「「這是一項偉大的職業成就。能夠擁有屬於自己的簽名球鞋是我從小的夢想，當我還是個孩子的時候，我就會畫一些設計圖和設計Logo，而現在這一切都成了現實，這種感覺實在難以言表。」布克說。
另一方面，布克還透露自己在高中時期經常穿杜蘭特（Kevin Durant）代言的球鞋，如今兩人卻成了並肩作戰的隊友。
Official look at Devin Booker’s first signature shoe, the Nike Book 1 ☀️ pic.twitter.com/YilxOSKvkR— Nice Kicks (@nicekicks) September 14, 2023
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