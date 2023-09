NBA／布克推首款簽名鞋圓夢 自曝高中常穿KD代言鞋

太陽球星布克(Devin Booker)和代言品牌Nike推出首款簽名球鞋「Book1」,在接受採訪時他表示,這是他童年的夢想,而對NBA球員來說,也是一大成就。

「「這是一項偉大的職業成就。能夠擁有屬於自己的簽名球鞋是我從小的夢想,當我還是個孩子的時候,我就會畫一些設計圖和設計Logo,而現在這一切都成了現實,這種感覺實在難以言表。」布克說。

另一方面,布克還透露自己在高中時期經常穿杜蘭特(Kevin Durant)代言的球鞋,如今兩人卻成了並肩作戰的隊友。

