NBA／美媒曝里拉德若離隊 太陽願拿艾頓交易諾基奇

《Arizona Sports》知名記者甘巴德羅（John Gambadoro）近日透露，雖然鳳凰城太陽今夏都沒有打算進行艾頓（Deandre Ayton）的交易案，但隨著里拉德（Damian Lillard）可能出走的蝴蝶效應牽動，太陽可能會對中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）感興趣。

甘巴德羅甚至補充表示，他認為里拉德的交易會在很短時間內完成，屆時太陽就會拿出艾頓作為籌碼，來誘發拓荒者進行另一波交易。

「太陽整個夏天都不願意交易艾頓，因為他們認為艾頓很適合球隊，而且沒有任何報價可以去改變這一點。但如果諾基奇出現在談判桌上，太陽如果再不考慮，我會感到驚訝。因為用艾頓換來諾基奇，這可以說是太陽戰力的升級。」甘巴德羅說。

「這將取決於里拉德是否被交易。拓荒者先前對艾頓不感興趣，因為里拉德當時可能要留隊，但如果他離開了，拓荒者很可能需要一名25歲的年輕球員來作為建隊核心。至於佛蓋爾（Frank Vogel）則需要一位具防守意識的中鋒，諾基奇將會很適合。這一切將取決於里拉德的交易，我預估會很快發生。」

屢屢都陷入交易傳聞的艾頓，和太陽的續約談判延宕許久，最終在溜馬的「助攻」下，太陽決定跟進4年1.33億美元的報價，雙方繼續合作。特別是迎來新任主主帥佛蓋爾之後，艾頓看起來有機會被重用，有關他的交易流言也平息一段時間。

商品推薦

udn討論區