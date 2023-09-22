NBA／米契爾今夏不會提前續約？名記曝對未來保留選項

米契爾（Donovan Mitchell）的合約將會在2025-26年賽季結束後到期，其中他明年賽季是握有球員選項，價值3710萬美元。一般預估，米契爾不會執行球員選項，至於會不會提前和騎士達成續約協議，目前來看也是未知數。

知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）即透露，米契爾不會在今年夏天和騎士完成提前續約。

「我不認為這會引起嚴重的恐慌，我預計他會等到明年再做決定。不過他處理這種合約討論的方式和態度，對於騎士和其他有意爭取他的球隊來說很重要。我預期他會對未來持保留選項。」溫德霍斯特說。

溫德霍斯特認為安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）處理續約問題的情況很可能會牽動到米契爾的決定。安戴托昆波先前曾表態對於續約公鹿有所保留，若能去更有機會奪冠的球隊，他並不排除會離開。

「對安戴托昆波來說，公鹿的表現似乎會是他決定未來的關鍵因素，看起來米契爾也會是如此。」溫德霍斯特說。

加入聯盟6個賽季以來，米契爾年年都打進季後賽，除了2019-20年的縮水賽季，他所屬球隊至少都能拿到48勝，排名也未低於前6名，不過其中5個賽季都止步季後賽首輪，只有在2021年打進第二輪。

顯然27歲的米契爾仍有足夠的時間帶領球隊攀上巔峰，特別騎士本身也擁有一套年輕具潛力的陣容。

上季被交易到騎士後，米切爾一共為球隊打了68場例行賽，場均可以得到28.3分4.4助攻4.3籃板；進入季後賽後，他每場拚戰41.4分鐘，平均攻下23.2分。

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