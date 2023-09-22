快訊

進口蛋爭議提五點說明 陳建仁：未來在出口國洗選包裝

老伴過世、孩子忙工作 老年孤獨是必然 克服得學會不怕死

印度改名「婆羅多」？莫迪獨尊印度教的國家正名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／米契爾今夏不會提前續約？名記曝對未來保留選項

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
米契爾在最後一年合約握有球員選項。 法新社
米契爾在最後一年合約握有球員選項。 法新社

米契爾（Donovan Mitchell）的合約將會在2025-26年賽季結束後到期，其中他明年賽季是握有球員選項，價值3710萬美元。一般預估，米契爾不會執行球員選項，至於會不會提前和騎士達成續約協議，目前來看也是未知數。

知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）即透露，米契爾不會在今年夏天和騎士完成提前續約。

「我不認為這會引起嚴重的恐慌，我預計他會等到明年再做決定。不過他處理這種合約討論的方式和態度，對於騎士和其他有意爭取他的球隊來說很重要。我預期他會對未來持保留選項。」溫德霍斯特說。

溫德霍斯特認為安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）處理續約問題的情況很可能會牽動到米契爾的決定。安戴托昆波先前曾表態對於續約公鹿有所保留，若能去更有機會奪冠的球隊，他並不排除會離開。

「對安戴托昆波來說，公鹿的表現似乎會是他決定未來的關鍵因素，看起來米契爾也會是如此。」溫德霍斯特說。

加入聯盟6個賽季以來，米契爾年年都打進季後賽，除了2019-20年的縮水賽季，他所屬球隊至少都能拿到48勝，排名也未低於前6名，不過其中5個賽季都止步季後賽首輪，只有在2021年打進第二輪。

顯然27歲的米契爾仍有足夠的時間帶領球隊攀上巔峰，特別騎士本身也擁有一套年輕具潛力的陣容。

上季被交易到騎士後，米切爾一共為球隊打了68場例行賽，場均可以得到28.3分4.4助攻4.3籃板；進入季後賽後，他每場拚戰41.4分鐘，平均攻下23.2分。

相關新聞

NBA／近5年聯盟最量產射手 希爾德交易傳聞漸發酵

傳出與溜馬續約談判破裂的射手希爾德（Buddy Hield），未來交易可能性也大幅提升，而他本人對於轉戰其他球隊也抱持開放態度；除此之外，根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams

NBA／無懼安戴托昆波離隊說 米道頓：他只是想讓公鹿更好

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前表態如果有更好奪冠機會不排除離開公鹿的言論引發熱議，也讓外界對於他與公鹿之間關係是否生變產生更多疑慮。 不過隊友米道頓（K

NBA／米契爾今夏不會提前續約？名記曝對未來保留選項

米契爾（Donovan Mitchell）的合約將會在2025-26年賽季結束後到期，其中他明年賽季是握有球員選項，價值3710萬美元。一般預估，米契爾不會執行球員選項，至於會不會提前和騎士達成續約協

NBA／小瑞佛斯籲黃蜂圍繞「球弟」建隊 與布里吉斯唇槍舌戰

黃蜂隊近年戰績低迷，看人眼光不準的喬丹（Michael Jordan）也將球隊轉賣。小瑞佛斯（Austin Rivers）近日呼籲黃蜂要以「球弟」鮑爾（LaMelo Ball）為核心建隊，別再浪費他的

NBA／字母哥希望公鹿有競爭力 名嘴開酸：你兄弟就搶走2名額

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近期表態不會和球隊提前續約，並暗示如果無法爭冠會離隊。消息一出引發熱議，《福斯體育》名嘴夏普（Shannon Sharpe）開嗆

NBA／勇士魯尼為何能在聯盟生存？衛少：每場比賽都盡本分

快艇隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）近日和勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）參加同場訓練營，衛斯特布魯克藉機向其他學員說明，魯尼能在聯盟生存的關鍵。 現年27歲的魯尼生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦